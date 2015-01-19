欧元债市：所有公债收益率下跌，投资者焦点在欧洲央行量化宽松的细节

* 所有欧元区公债收益率下滑，静待周四欧洲央行会议

* 10年期意大利和西班牙公债收益率触及新低

* 德债收益率留守在0.40%下方

路透伦敦1月19日 - 投资者押注本周欧洲央行将公布主权债购买计划，遂在市场买入欧元区公债，令许多欧元区公债收益率降至纪录低位。

德国报章报导，欧洲央行总裁德拉吉和德国总理梅克尔周末举行会议，概述量化宽松政策的细节。

周一欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼接受奥地利报纸采访时表示，欧洲央行在抗击欧元区经济长期停滞方面的可选项有限。

路透调查周一显示，20名交易员中18名预计欧洲央行周四将宣布量化宽松计划。

10年期意大利 和西班牙公债 收益率分别触及纪录低位1.62%和1.47%，10年期德国公债 收益率下滑3个基点，至0.38%，追平周五的低位。

许多市场人士预计欧洲央行将出台量化宽松政策以遏止通缩，市场焦点转向计划的运作细节。

欧洲央行本周将对购买政府公债计划做出决定，以抗击通缩与提振经济，其“不顾一切”保护欧元的决心，将面临关键考验。争论的焦点不再是欧洲央行是否购买主权债券，这一点各界已经有所共识，而是在于计划的设计方式，以及这项计划是否可靠与具有足够威力。

欧洲央行消息人士表示，一个正在重点考虑的选项是，让欧元区19成员国各国央行承担所购买的本国债券的全部或多数违约风险。根据欧洲央行官员本月传阅的计划草案，购债规模上限被定在5,000亿欧元。部分市场分析师表示，要想达到央行目标，购债规模可能要比这个多一倍，甚至是没有上限。

其他欧元区公债收益率也下跌，希腊公债扳回部份跌幅，此前惠誉将希腊评等展望调降至负面，希腊公债一度被抛售。

惠誉确认希腊长期外币和本币发行人违约评级为B，展望从稳定下调至负面。

在希腊周日大选前，最新民调显示左翼激进联盟党支持率领先优势扩大至4.6个点(完)

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