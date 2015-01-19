金属期市：期铜跟随油价下滑，在中国公布数据前投资人担心中国经济

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 中国周二将发布经济成长数据，预计不佳
* 美国市场周一因马丁路德金纪念日休市
路透伦敦1月19日 - 期铜周一下滑，因油价走软，在中国公布关键经济成长数据前，投资人担心主要金属消费国－中国经济体质。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.8%，报5,672美元，上周挫至五年半最低的5,353.25美元。
尽管铜价从该低点反弹，但仍较年初下挫了超过10%。
“上周后，市场人气不高，”法国巴黎银行金属策略师Stephen Briggs表示。
“我的直觉是可能要等到中国新年后才会有更好的判断。我认为在那之前中国的投资人不会采取强硬的立场。”
周二中国将公布第四季经济成长数据，路透访查的分析师预计第四季中国经济成长放缓至7.2%，为全球金融危机以来最弱。
中国国家电网增加支出的消息未能提振铜价，而LME铜库存增加1.02万吨凸显市场供应过剩的情况。
在伊拉克宣布产油量创纪录后，油价跌穿每桶50美元，令金属市场承压。
对是否欧洲央行周四会宣布购债计划的不确定性也打压金属价格。
三个月期镍 收低2.1%，报每吨14,475美元。三个月期锌 下滑1%，收报每吨2,087美元。三个月期铅 收高0.4%，收报每吨1,857美元。
三个月期铝 跌1.5%，报1,818美元，三个月期锡 跌0.4%，至每吨19,325美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率