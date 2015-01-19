版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 20日 星期二 01:30 BJT

金属期市：期铜跟随油价下滑，在中国公布数据前投资人担心中国经济

* 中国周二将发布经济成长数据，预计不佳

* 美国市场周一因马丁路德金纪念日休市

路透伦敦1月19日 - 期铜周一下滑，因油价走软，在中国公布关键经济成长数据前，投资人担心主要金属消费国－中国经济体质。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.8%，报5,672美元，上周挫至五年半最低的5,353.25美元。

尽管铜价从该低点反弹，但仍较年初下挫了超过10%。

“上周后，市场人气不高，”法国巴黎银行金属策略师Stephen Briggs表示。

“我的直觉是可能要等到中国新年后才会有更好的判断。我认为在那之前中国的投资人不会采取强硬的立场。”

周二中国将公布第四季经济成长数据，路透访查的分析师预计第四季中国经济成长放缓至7.2%，为全球金融危机以来最弱。

中国国家电网增加支出的消息未能提振铜价，而LME铜库存增加1.02万吨凸显市场供应过剩的情况。

在伊拉克宣布产油量创纪录后，油价跌穿每桶50美元，令金属市场承压。

对是否欧洲央行周四会宣布购债计划的不确定性也打压金属价格。

三个月期镍 收低2.1%，报每吨14,475美元。三个月期锌 下滑1%，收报每吨2,087美元。三个月期铅 收高0.4%，收报每吨1,857美元。

三个月期铝 跌1.5%，报1,818美元，三个月期锡 跌0.4%，至每吨19,325美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐