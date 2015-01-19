版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 20日 星期二 02:03 BJT

国际汇市：IMF总裁拉加德称希望瑞士央行决定引发的“动荡”状况很快会企稳

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导。欲浏览英文报导全文。请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐