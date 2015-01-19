欧洲股市：升至七年高位，因预期欧洲央行本周将祭出QE和意大利银行股上涨

* FTSEurofirst 300上涨0.2%，触及七年高位

* 连涨第三日，因寄望欧洲央行将采取量化宽松政策

* 瑞士股市在上周下挫后反弹

* 意大利的合作银行上涨，受改革希望提振

路透伦敦/巴黎1月19日 - 欧洲股市周一触及七年高位，连涨第三日，因预期意大利的银行业将进行公司治理改革，带动该国银行股上升，而瑞士股市扳回部份上周跌幅。

因预期欧洲央行将宣布购买主权债以遏止通缩和重振经济的预期，使欧洲股市的人气普遍受到支撑。

“人们在欧洲央行会议举行前买入，”Hobert Capital Markets经纪Justin Haque说。

一意大利政府令草案显示，将取消意大利合作银行的一项监管条例。该条例规定，无论每个股东持有多少股权，都在年度股东大会上享有一票投票权。消息提振意大利合作银行股价上涨。

Popolare Milano 、Banca Popolare dell'Emilia Romagna 、Banco Popolare 和UBI 暴涨8-14%不等。

瑞士宝盛集团 劲升5.9%，领涨较广泛欧洲股市。瑞士宝盛集团称，瑞士央行放弃实施三年之久的瑞郎/欧元汇价上限后的两个交易日，该集团没有蒙受任何交易损失。

瑞士股市SMI指数 上涨3.2%，上周大跌13%，因瑞士央行的意外决定令瑞郎狂升，降低瑞士企业出口竞争力，拉低瑞士企业股价。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.2%，报1,409.92点，盘中触及2008年初来最高水平1,418.11点。

接近收市时，该指数缩减涨幅，受油股 和基本资源股 拖累。

对欧洲央行将买入政府公债的预期带动欧元区公债收益率下降，一些投资者遂投入股市等较高风险资产级别，扶助本月迄今欧股表现超前美国股市。