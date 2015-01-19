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债券 | 2015年 1月 20日 星期二 06:29 BJT

欧洲央行：尚未就量化宽松计划作出任何决定--执委科尔

路透都柏林1月19日 - 欧洲央行执委科尔周一表示，央行尚未就是否着手购买主权债(量化宽松)计划作出决定。

“这是我们周四将要讨论的事情……目前尚未决定，”他在都柏林参加一个小组讨论会时说。“我不准备宣布任何事情，总之也没有任何事情决定下来。”(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)
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