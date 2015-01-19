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亚洲 | 2015年 1月 20日 星期二 06:25 BJT

****日韩经济指标预测--1月20日-1月27日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值      前值         
    
    1月19日当周   
    
    1月19日(一)
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数              1月            --        正10
    
    1月20日(二)
    暂无重要经济数据公布
    
    1月21日(三)
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     一周          --   买超4,551
         外国投资日本股票(亿日圆)                                   --   卖超6,844
    
    1月22日(四)
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)            第四季初值        --       +0.9%
                              (较上年同期)                          --       +3.2%
    
    1月23日(五)
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)              1月初值         --        52.0
   
    1月26日当周
    
    1月25日(日)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                         12月          --    逆差8,919
                 出口(较上年同期)                                   --        +4.9%
                 进口(较上年同期)                                   --        -1.7%
    
    1月26日(一)
    2100 韩国消费者信心指数                            1月          --          102
    
    1月27日(二)
    暂无重要经济数据公布(完)
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