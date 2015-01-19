欧洲政经：欧洲央行买债计划并不能代替欧元区经济改革--德国总理梅克尔

她的讲话反映出，德国担心欧洲央行量化宽松政策会鼓励那些支出无度的国家，允许其政府逃避对就业市场和其他市场进行必要的改革。

梅克尔非常小心地避免直接评论欧洲央行是否应该宣布量化宽松计划，外界普遍预期央行将在周四宣布行动。

“很快人们就会相信，一项(政策)可以取代另一项，”梅克尔警告说，“这当然是不可能的。欧洲仍必须保持压力以改善竞争力，否则，我真的认为没有任何东西能够帮助我们。”

德国央行总裁魏德曼也作为听众聆听了梅克尔的讲话。他仍然反对量化宽松，担心这会让德国不得不承担损失。

德国央行仍然在寻求安全保护举措，包括让各国央行分担购买欧元区成员国债券的风险，而不是让欧洲央行完全承担。

处于决策核心地位的欧洲央行执委会将在周二开会，准备拿出推荐意见，并提交给管理委员会。

梅克尔政治阵营的许多人私下都对量化宽松计划持批评态度，认为这无助于提振经济成长和鼓励银行放贷，但德国政府并不愿意公开出面阻止欧洲央行的行动。

不过，梅克尔所在保守党派一位资深议员Norbert Barthle对路透表示，他“并不相信有必要实施大规模购买主权债券的计划”。(完)