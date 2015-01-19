版本:
中国
债券 | 2015年 1月 20日 星期二 06:33 BJT

加拿大汇市：加元兑美元上涨，关注加拿大央行货币政策报告

路透多伦多1月19日 - 加元兑美元周一在交投清淡中上涨，投资者对
原油价格下跌未作反应，将焦点放在加拿大央行周三将公布的货币政策报
告。
    
    油价周一下跌，因伊拉克原油生产创纪录和全球经济前景低迷。
    
    不过，市场交投清淡，美国市场因马丁路德金纪念日假期而休市。
        
    加元兑美元 收报1.1947加元，或0.8370美元，高于周五收报
的1.1968加元，或0.8356美元。
    
    加拿大央行周三将公布利率决定，同时发布货币政策报告，并在报告
中发表对经济成长的预估。许多人士预计央行将下修经济成长预估，部份
因为油价下跌。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    汇市主要消息预告    汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    全球汇市报导            汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    所有外汇新闻           指标利率一览       [INT-CFA
CT]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    英镑报导                澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    加元报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            拉美货币报导       [EMRG/BR
CN]
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          EF
X=
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             F
X=
    

 (编译 利棣儿；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐