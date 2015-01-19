加拿大汇市：加元兑美元上涨，关注加拿大央行货币政策报告

路透多伦多1月19日 - 加元兑美元周一在交投清淡中上涨，投资者对 原油价格下跌未作反应，将焦点放在加拿大央行周三将公布的货币政策报 告。 油价周一下跌，因伊拉克原油生产创纪录和全球经济前景低迷。 不过，市场交投清淡，美国市场因马丁路德金纪念日假期而休市。 加元兑美元 收报1.1947加元，或0.8370美元，高于周五收报 的1.1968加元，或0.8356美元。 加拿大央行周三将公布利率决定，同时发布货币政策报告，并在报告 中发表对经济成长的预估。许多人士预计央行将下修经济成长预估，部份 因为油价下跌。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 全球汇市报导 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 所有外汇新闻 指标利率一览 [INT-CFA CT] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 英镑报导 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 加元报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 拉美货币报导 [EMRG/BR CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 利棣儿；审校 张涛)