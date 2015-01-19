全球经济：更多量化宽松不会帮助全球经济--前英国央行总裁金恩

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦1月19日 - 前英国央行总裁金恩周一表示，更多的货币政策刺激也不会扶助全球经济回复强劲增长。欧洲央行在数日后预计将决议是否祭出大规模购债计画。
金恩表示，他担忧时距金融危机高峰期的六年之后，全球经济需求持续疲弱。这是他在2013年6月结束央行总裁任期后的首次公开演说。
“我们该担心这点，”金恩对伦敦政经学院的听众表示。
“我们曾经推出历来规模最大的货币刺激措施，然而我们尚未解决需求疲弱的问题。时隔六年后祭出货币刺激措施的构想...在我看来并非正确的答案，”他补充说。
金恩怀疑更多的刺激措施会奏效，他指出中国及德国拥有庞大的贸易顺差，以及英国的低储蓄率均为经济失衡之处。
“在经济体之间以及经济体内部，存在相当严重的失衡状况，且正打压需求。单凭进一步降息或推出更多货币刺激措施，不太可能解决这个问题，”他说。
在金恩的领导下，英国央行在2009-2011年间购买3,750亿英镑(5,670亿美元)政府债券。金恩表示，就在危机后这么做是正确的，但动用宽松货币政策以提振消费并非长久之计。(完) (编译 龚芳; 审校 张荻)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。