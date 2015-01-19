全球经济：更多量化宽松不会帮助全球经济--前英国央行总裁金恩

路透伦敦1月19日 - 前英国央行总裁金恩周一表示，更多的货币政策刺激也不会扶助全球经济回复强劲增长。欧洲央行在数日后预计将决议是否祭出大规模购债计画。

金恩表示，他担忧时距金融危机高峰期的六年之后，全球经济需求持续疲弱。这是他在2013年6月结束央行总裁任期后的首次公开演说。

“我们该担心这点，”金恩对伦敦政经学院的听众表示。

“我们曾经推出历来规模最大的货币刺激措施，然而我们尚未解决需求疲弱的问题。时隔六年后祭出货币刺激措施的构想...在我看来并非正确的答案，”他补充说。

金恩怀疑更多的刺激措施会奏效，他指出中国及德国拥有庞大的贸易顺差，以及英国的低储蓄率均为经济失衡之处。

“在经济体之间以及经济体内部，存在相当严重的失衡状况，且正打压需求。单凭进一步降息或推出更多货币刺激措施，不太可能解决这个问题，”他说。