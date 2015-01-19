意大利经济：第一季将摆脱衰退，随后以疲弱态势成长--央行

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透罗马1月19日 - 意大利央行副总裁周一表示，意大利第一季有望摆脱衰退，然后在可预见的未来继续以疲弱态势成长，但经济复苏力道的增强有赖于果断的政策行动。
Salvatore Rossi在意大利北部的乌迪内大学演讲时表示，1-3月期间的“国内生产总值(GDP)应能实现微弱增长”，这将是三年半来首次实现季度经济成长。
他说，意大利央行预计，未来两年经济将继续以这种温和水平成长，但只能恢复到2012年年底时的产出水平。
作为欧元区第三大经济体的意大利，其经济体量仍将远远小于2008年开始本轮长期停滞以及三次衰退之前的水平。
Rossi指出，意大利GDP较2007年水平下降了约9%，同期西班牙经济产出下降5%，法国和德国分别增长2%和5%。
Rossi说，为实现更为稳固的复苏，意大利的各中小型企业必须展开整合，以提高投资能力。意大利很多中小企业竞争力较差。
他还呼吁意大利的大学提高质量，以促进创新和确保劳动力质量改善。(完) (编译 王颖；审校 张涛)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。