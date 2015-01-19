意大利经济：第一季将摆脱衰退，随后以疲弱态势成长--央行

路透罗马1月19日 - 意大利央行副总裁周一表示，意大利第一季有望摆脱衰退，然后在可预见的未来继续以疲弱态势成长，但经济复苏力道的增强有赖于果断的政策行动。

Salvatore Rossi在意大利北部的乌迪内大学演讲时表示，1-3月期间的“国内生产总值(GDP)应能实现微弱增长”，这将是三年半来首次实现季度经济成长。

他说，意大利央行预计，未来两年经济将继续以这种温和水平成长，但只能恢复到2012年年底时的产出水平。

作为欧元区第三大经济体的意大利，其经济体量仍将远远小于2008年开始本轮长期停滞以及三次衰退之前的水平。

Rossi指出，意大利GDP较2007年水平下降了约9%，同期西班牙经济产出下降5%，法国和德国分别增长2%和5%。

Rossi说，为实现更为稳固的复苏，意大利的各中小型企业必须展开整合，以提高投资能力。意大利很多中小企业竞争力较差。