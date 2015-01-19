中国证券：证监会出言安抚市场，称处罚违规券商并非打压股市

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透上海1月20日 - 上周五中国证监会处罚12家融资融券业务违规的券商等消息，令周一A股暴跌。周一晚间证监会网站刊登相关解释，意在安抚市场情绪。证监会新闻发言人邓舸表示，处罚违规券商被市场解读为打压股市，这与事实不符，市场不应对此做过度解读。
他还表示，对证券公司开立融资融券信用账户时证券资产低于50万元人民币的客户，继续按证监会原有政策和规定执行，不因为这一资产门槛而强行平仓。
有市场人士认为上周五发布的诸多消息是监管部门联合打压股市，例如证监会通报券商融资类业务现场检查情况，银监会发布商业银行委托贷款管理办法初稿，同时央行货币政策司官员撰文称要防止过度“放水”等消息。
邓舸对上述解读的回应是，“几方面的情况，被市场解读为监管部门联合打压股市，这与事实不符。”
他说，从两融业务检查结果看，目前证券公司融资类业务运行平稳，整体风险可控。对12家存在违规行为券商采取行政监管措施，旨在保护投资者合法权益，促进融资业务规范发展，市场不宜做过度解读。
邓舸上周五宣布，对部分融资融券业务存在问题的证券公司进行处罚，其中包括：对中信证券 、海通证券 和国泰君安采取暂停融资融券新开信用账户三个月的措施；对招商证券 ，广发证券 采取责令限期改正的措施等。
中国股市沪综指 周一收盘暴跌7.7%，创逾六年半最大单日跌幅，金融等权重股全面下挫。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)