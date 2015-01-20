东欧情势：欧盟称松绑俄罗斯制裁时机不成熟；乌克兰情势加剧

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
路透布鲁塞尔1月19日 - 欧盟国家的外长周一表示，尽管欧盟外交及安全政策高级代表莫盖里尼提出调停提议，但目前并没有理由解除对俄罗斯的经济制裁。乌克兰的暴力情势加剧。
根据路透记者所见到的一份机密备忘录，莫盖里尼建议，如果俄罗斯执行明斯克和平协议结束分离主义冲突，欧盟各国政府可能开始与俄罗斯就全球外交、贸易与其他议题重启对话。
“鉴于目前乌克兰东部的情形，没有人想放松制裁，”德国外交部长史坦迈尔在欧盟部长会谈后表示。
由于重启和平会谈的努力陷入停顿，叛军在过去一周加强了攻击。周一顿涅茨克机场附近的发生激烈战斗。
莫盖里尼的提议遭到部分欧盟国家质疑，这些国家担心可能对俄罗斯总统普京释出错误信息，让他误认为欧盟的决心有所软化。
“我认为我们现在不应该思考如何恢复接触，”立陶宛外长Linas Linkevicius对记者表示。
莫盖里尼否认欧盟正在考虑对俄罗斯的政策做出180度的转变。
“并没有正常化，绝对没有‘恢复正常’。只有对如何善加利用我们的工具与角色的反思，”莫盖里尼在记者会上表示。
她表示，唯有明斯克停火协议提到执行，欧盟与俄罗斯的关系才有可能转变，“而……当地的最新进展根本不乐观，实际情况恰好相反。”(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M