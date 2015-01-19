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亚洲 | 2015年 1月 20日 星期二 07:53 BJT

金砖国家：1月19日股汇市收盘纵览

路透1月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月19日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下跌0.52%，收报952.51点。

中国股市：沪综指暴跌7.7%创逾六年半最大单日跌幅，金融等权重股全面下挫

香港股市：恒指遭遇近五周最大单日跌幅，受沪综指暴跌拖累

中国汇市：人民币收跌至逾半月低位，瑞郎“黑天鹅”事件引致的恐慌犹存

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巴西股市：拉美股市小幅下跌，因中国房价数据暗示此间主要贸易伙伴经济成长转弱。巴西指标股指Bovespa指数 终止两日上涨走势，收盘重挫2.57%，报47,758.01点。

　　巴西汇市：雷亚尔兑美元 收盘报2.6545/60，上交易日收盘报2.6203/12。

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南非股市：收盘上涨，历峰集团(Richemont) 股价反弹，为大盘指数做出重大贡献，而海外股市上涨亦构成支撑。指标Top-40绩优股指数 上涨1.26%至42,989点。综合指数 上涨1.11%，至48,996点。

南非汇市：兰特兑美元下挫，在新兴市场货币中跌幅最大

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印度股市：收盘小涨，连续第三个交易日上扬，创下近一个半月高点，Wipro在强劲财报支撑下大涨，银行股则是在央行上周意外降息可望恢复信贷成长的乐观期待下走高。指标BSE指数 涨0.5%，报28,262.01点。NSE指数 收高0.43%，报8,550.70点%。

印度汇市：卢比兑美元 收报61.71/72，较周五收盘价61.8650/8750上扬。卢比兑美元尾随国内股市走高，不过交易商指出，国有银行买进美元，可能是代替央行所为，这令卢比涨势受限。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌0.42%，报766.570点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.51%，报421.31点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.27%，报65.0200卢布；卢布兑欧元 贬0.2%，报75.3990卢布。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
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