金砖国家：1月19日股汇市收盘纵览

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透1月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月19日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 下跌0.52%，收报952.51点。
中国股市：沪综指暴跌7.7%创逾六年半最大单日跌幅，金融等权重股全面下挫
香港股市：恒指遭遇近五周最大单日跌幅，受沪综指暴跌拖累
中国汇市：人民币收跌至逾半月低位，瑞郎“黑天鹅”事件引致的恐慌犹存
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巴西股市：拉美股市小幅下跌，因中国房价数据暗示此间主要贸易伙伴经济成长转弱。巴西指标股指Bovespa指数 终止两日上涨走势，收盘重挫2.57%，报47,758.01点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收盘报2.6545/60，上交易日收盘报2.6203/12。
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南非股市：收盘上涨，历峰集团(Richemont) 股价反弹，为大盘指数做出重大贡献，而海外股市上涨亦构成支撑。指标Top-40绩优股指数 上涨1.26%至42,989点。综合指数 上涨1.11%，至48,996点。
南非汇市：兰特兑美元下挫，在新兴市场货币中跌幅最大
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印度股市：收盘小涨，连续第三个交易日上扬，创下近一个半月高点，Wipro在强劲财报支撑下大涨，银行股则是在央行上周意外降息可望恢复信贷成长的乐观期待下走高。指标BSE指数 涨0.5%，报28,262.01点。NSE指数 收高0.43%，报8,550.70点%。
印度汇市：卢比兑美元 收报61.71/72，较周五收盘价61.8650/8750上扬。卢比兑美元尾随国内股市走高，不过交易商指出，国有银行买进美元，可能是代替央行所为，这令卢比涨势受限。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌0.42%，报766.570点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.51%，报421.31点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.27%，报65.0200卢布；卢布兑欧元 贬0.2%，报75.3990卢布。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率