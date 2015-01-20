澳洲个股：力拓实现2014年铁矿石产量目标，铝部门表现亮丽

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
力拓、巴西淡水河谷 和必和必拓 等矿业巨头一直在扩大铁矿石产量，尽管有关供应过剩的忧虑令2014年价格下跌了47%。
迄今为止，他们从高成本中国矿企手中争夺市场份额的策略成效有限。估计数据显示，中国每年产出的大约5亿吨矿产，顶多只有不到五分之一被挤出市场。
金属铝方面，力拓产量一直在稳步回升，逐步摆脱2007年380亿美元收购加拿大铝业 带来的灾难性影响。这笔交易使该公司濒临破产，并导致公司解聘前执行长艾博年。
来自该部门的净利从2012年的5,400万美元增至2013年的5.57亿美元，2014年可能会更高，因2014年价格上涨6.5%。
力拓公布，2014年铝产出仅下降了1%至336万吨，这暗示铝业务对2014年获利的贡献更大。
竞争劲敌美国铝业(Alcoa) 上周公布的营业业绩表现为2008年以来最强。
力拓将在2月12日公布2014年财报，分析师预计获利将下降近10%至约90亿美元，反映了铁矿石价格.IO62-CNI=SI下滑的影响。
该公司表示，2014年铁矿石销售均价为每吨84.30美元，远高于当前全球市场价格每吨67.89美元。花旗将2015年铁矿石预估价格从每吨65美元下修至58美元。(完) (编译 于春红/王颖；审校 戴素萍/杜明霞)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M