澳洲个股：力拓实现2014年铁矿石产量目标，铝部门表现亮丽

力拓、巴西淡水河谷 和必和必拓 等矿业巨头一直在扩大铁矿石产量，尽管有关供应过剩的忧虑令2014年价格下跌了47%。

迄今为止，他们从高成本中国矿企手中争夺市场份额的策略成效有限。估计数据显示，中国每年产出的大约5亿吨矿产，顶多只有不到五分之一被挤出市场。

金属铝方面，力拓产量一直在稳步回升，逐步摆脱2007年380亿美元收购加拿大铝业 带来的灾难性影响。这笔交易使该公司濒临破产，并导致公司解聘前执行长艾博年。

来自该部门的净利从2012年的5,400万美元增至2013年的5.57亿美元，2014年可能会更高，因2014年价格上涨6.5%。

力拓公布，2014年铝产出仅下降了1%至336万吨，这暗示铝业务对2014年获利的贡献更大。

竞争劲敌美国铝业(Alcoa) 上周公布的营业业绩表现为2008年以来最强。

力拓将在2月12日公布2014年财报，分析师预计获利将下降近10%至约90亿美元，反映了铁矿石价格.IO62-CNI=SI下滑的影响。