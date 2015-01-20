《中国报摘》--中国证券报1月20日

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
* 头版头条:
--中国证监会发言人邓舸称，对两融等监管举措不宜过度解读，证券资产低于50万元人民币的客户不会强行平仓。
* 其他:
--证监会主席肖钢表示，赴港上市企业需要有盈利的要求已取消，未来企业在内地上市也可以不要盈利条件，盈利要求也已在改革。
--国投信托宣布，以增资扩股方式成功引入泰康人寿和江苏悦达两大战略投资者，泰康人寿、泰康资产合计持股35%，江苏悦达资产管理公司入股10%。 --中兴通讯 发布业绩快报，去年净利润26.36亿元，同比增长94.17%。
--光大证券 预告去年实现利润20.74亿元，同比增长9.07倍。
--中国投资协业农业和农村投资委员会顾问魏相宾表示，由中国投资协会农投委发起的现代农业产业基金正在筹建中，目标是筹集200亿元基金，以高科技农业为扶持重点。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 林高丽)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M