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亚洲 | 2015年 1月 20日 星期二 08:03 BJT

《中国报摘》--中国证券报1月20日

* 头版头条:

--中国证监会发言人邓舸称，对两融等监管举措不宜过度解读，证券资产低于50万元人民币的客户不会强行平仓。

* 其他:

--证监会主席肖钢表示，赴港上市企业需要有盈利的要求已取消，未来企业在内地上市也可以不要盈利条件，盈利要求也已在改革。

--国投信托宣布，以增资扩股方式成功引入泰康人寿和江苏悦达两大战略投资者，泰康人寿、泰康资产合计持股35%，江苏悦达资产管理公司入股10%。 　　--中兴通讯 发布业绩快报，去年净利润26.36亿元，同比增长94.17%。

--光大证券 预告去年实现利润20.74亿元，同比增长9.07倍。

--中国投资协业农业和农村投资委员会顾问魏相宾表示，由中国投资协会农投委发起的现代农业产业基金正在筹建中，目标是筹集200亿元基金，以高科技农业为扶持重点。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 林高丽)
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