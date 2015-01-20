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债券 | 2015年 1月 20日 星期二 08:16 BJT

希腊政经：周日选举将届，民调显示反纾困政党Syriza领先优势扩大

路透雅典1月19日 - 希腊本周日即将进行选举，反纾困政党左翼激进
联盟党(Syriza)显然凝聚了更多支持动能，在两项不同的民调中，Syriza
均拉大其领先保守执政党的优势。
    
    Syriza主张重新协商希腊债务以及结束撙节措施。马其顿大学周一公
布为希腊SKAI电视台所做的民调显示，Syriza领先幅度扩大至6.5个百分
点。上周同由该大学所作的民调结果是领先4.5个百分点。
    
    Syriza若胜选，可能引发希腊和欧盟、国际货币基金组织(IMF)等金
援机构的僵局，掀起新的金融危机。
    
    周一另外一项由Alco为Proto Thema报所进行的民调也显示，Syriza
的支持率为33.1%，保守阵营支持率为28.5%，Syriza领先4.6个百分点，
高于上周的3.5个百分点。
    
    Alco预估，在300个国会席次中Syriza可能拿下147席，只差一点就能
过半。该预估数字包括胜选政党可额外自动取得的50席。(完)
  
 (编译 李婷仪 审校 李春喜)
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