希腊政经：周日选举将届，民调显示反纾困政党Syriza领先优势扩大

美国FED：今年应再加息三次并且开始缩减资产负债表--波士顿联储总裁
路透5月10日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
路透雅典1月19日 - 希腊本周日即将进行选举，反纾困政党左翼激进 联盟党(Syriza)显然凝聚了更多支持动能，在两项不同的民调中，Syriza 均拉大其领先保守执政党的优势。 Syriza主张重新协商希腊债务以及结束撙节措施。马其顿大学周一公 布为希腊SKAI电视台所做的民调显示，Syriza领先幅度扩大至6.5个百分 点。上周同由该大学所作的民调结果是领先4.5个百分点。 Syriza若胜选，可能引发希腊和欧盟、国际货币基金组织(IMF)等金 援机构的僵局，掀起新的金融危机。 周一另外一项由Alco为Proto Thema报所进行的民调也显示，Syriza 的支持率为33.1%，保守阵营支持率为28.5%，Syriza领先4.6个百分点， 高于上周的3.5个百分点。 Alco预估，在300个国会席次中Syriza可能拿下147席，只差一点就能 过半。该预估数字包括胜选政党可额外自动取得的50席。(完) (编译 李婷仪 审校 李春喜)
路透5月10日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/11/2017 30年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/15/2017 13周和26周期国库券 05/11/2017 05/18/2017 05/16/2017 四周期国库券 05/15/2017 05/18/2017 05/18/2017 10年期TIPS 05/11/2017 05/31/2017
* FBI局长被撤职令投资人担心特朗普的经济计划进程 * 10年期公债标售需求疲弱，对公债的买盘减弱 * 美国10年期公债收益率再度上探五周高位 * 美联储罗森格伦预计今年可能再加息三次 路透纽约5月10日 - 美国公债收益率周三变动不大，因10年期公债标 售需求疲弱，抵消了对美国总统特朗普撤掉联邦调查局(FBI)局长引发的 政治风暴可能阻碍其经济计划进程的忧虑。 周二晚特朗普突然解雇美国FBI局长科米，带动美国公债收益率在隔 夜市场下滑。特朗普此举引发主要来自民主党的强烈批评，而FBI正在调 查特朗普去年竞选时可能同俄罗斯共谋左右大选结果。 在美国财政部标售230亿美元10年期公债，投资人需求低于均值后， 公债收益率扭转跌势，指标10年期公债收益率再度上探周二触及的五周高 位。这是本周财政部620亿美元季度再融资计划的第二笔发债。 U.S. Bank私人客户集团投资长Bill Northey谈及科米被撤职时表示 ，“目前投资人对此都以平常心看待，主要是看美联储和通胀水准。”