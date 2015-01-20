泰国经济：今年将在北部Tak省推出首个经济特区--交通部副部长

路透曼谷1月19日 - 泰国交通部副部长周一表示，泰国今年将于该国北部推出首个经济特区，以协助提振贸易，吸引有意在此地设立物流与供应链网络的投资者。

此一经济特区位于曼谷北部约420公里的Tak省，泰国军政府计划在2016年前于全国各地成立七个经济特区，意图在去年5月的政变后重振经济。

“总理已表示投资是今年的高度优先项目。目前为止，这个领域最具潜力的就是Tak省的Mae Sot，”交通部副部长Arkhom Termpitayapaisit对记者表示，但并未进一步详细说明。(完) (编译 陈宗琦；审校 杜明霞)