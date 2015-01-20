泰国经济：今年将在北部Tak省推出首个经济特区--交通部副部长

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
路透曼谷1月19日 - 泰国交通部副部长周一表示，泰国今年将于该国北部推出首个经济特区，以协助提振贸易，吸引有意在此地设立物流与供应链网络的投资者。
此一经济特区位于曼谷北部约420公里的Tak省，泰国军政府计划在2016年前于全国各地成立七个经济特区，意图在去年5月的政变后重振经济。
“总理已表示投资是今年的高度优先项目。目前为止，这个领域最具潜力的就是Tak省的Mae Sot，”交通部副部长Arkhom Termpitayapaisit对记者表示，但并未进一步详细说明。(完) (编译 陈宗琦；审校 杜明霞)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M