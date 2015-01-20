中港个股：中兴通讯去年净利增近一倍，因国内4G和国际手机业务增长

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
路透上海1月20日 - 中国大型通讯设备生产商--中兴通讯 周二公布2014年业绩快报，去年实现净利26.36亿元人民币，同比增长94.17%，因国内4G系统业务和国际手机业务规模持续增长，这亦符合公司在去年三季报中25-28亿元的预期。
业绩快报显示，2014年公司实现营收812.43亿元，同比增长7.99%，主要是由于国内的TD-LTE系统设备、FDD-LTE系统设备以及国际4G手机、3G手机收入均有增长所致；每股收益0.77元。
公司指出，对去年营业利润及净利润产生重要影响的原因包括：国内4G系统业务和国际手机业务规模持续增长，同时合同盈利能力持续改善，实现了销售规模和毛利率的双重提升。
此外，公司加强了财务费用管控，充分运用有息负债结构管理降低利息支出，并通过业务规划、综合对冲、金融工具等方式综合管理外汇敞口，减少了汇率波动对本集团经营的影响，综合财务费用有较大幅度下降。
中兴通讯A股周四收报18.00元，H股当日收报17.74港元。（完）
欲了解详情，可点选深圳证交所网站 here (发稿 边竞; 审校 黄凯)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M