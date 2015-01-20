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亚洲 | 2015年 1月 20日 星期二 08:23 BJT

韩国财政：2014年税收收入料比预算计划低11.1万亿韩元

路透首尔1月20日 - 周二公布的数据显示，韩国2014年税收收入料将较政府预算计划少11.1万亿韩元(102.9亿美元)。几天之前韩国央行公布，政府支出不足使第四季经济成长率意外受到冲击。

韩国企划财政部在每月例行声明中表示，去年的税收收入估计为205.4万亿韩元左右。

税收收入终值数据将于2月公布，第四季国内生产总值(GDP)初值将于周五公布。(完) (编译 王颖；审校 张涛)
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