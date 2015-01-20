版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 20日 星期二 08:40 BJT

《香港报摘》--经济日报1月20日

**头版头条**

--中国A股经历黑色星期一，香港国企指数 跟随急挫5%，为三年来最大单日跌幅。

**其他**

--长江生命科技 继续拓展葡萄园业务，以约1,570万澳元收购澳洲家族式经营的酿酒商McWilliam旗下三个葡萄园。

--金管局进行现场审查后决定收紧投资物业或租金收入的供款占收入比率（Debt Servicting Ratio，DSR）限制，业界认为措施主要打击炒家，实际对楼市及供款能力影响不大。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘　　

台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐