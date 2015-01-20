《香港报摘》--经济日报1月20日

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
**头版头条**
--中国A股经历黑色星期一，香港国企指数 跟随急挫5%，为三年来最大单日跌幅。
**其他**
--长江生命科技 继续拓展葡萄园业务，以约1,570万澳元收购澳洲家族式经营的酿酒商McWilliam旗下三个葡萄园。
--金管局进行现场审查后决定收紧投资物业或租金收入的供款占收入比率（Debt Servicting Ratio，DSR）限制，业界认为措施主要打击炒家，实际对楼市及供款能力影响不大。（完）
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中国报摘
台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/黄凯)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M