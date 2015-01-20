《汇市简讯》澳元与新西兰元兑日圆陷入狭幅波动

2359GMT * 澳元/日圆、新西兰元/日圆呈现狭幅波动，买气可能略佳，日本方 面或浮现需求 * 日本收益率进一步下滑，有更多理由预期日圆走跌 * 澳元/日圆及新西兰元/日圆站在小时图一目均衡云区上方，不过仅 勉强持于云区之上 * 澳元/日圆云区在96.07-34之间，新西兰元/日圆云区在91.02-22之 间，两者的顶部都垫高 * 澳元/日圆支撑位于小时图的一目均衡基准线/衡转换线；新西兰元 /日圆的一目均衡转换线/基准线为阻力 (完)