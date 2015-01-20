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亚洲 | 2015年 1月 20日 星期二 08:40 BJT

《汇市简讯》澳元与新西兰元兑日圆陷入狭幅波动

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    * 澳元/日圆、新西兰元/日圆呈现狭幅波动，买气可能略佳，日本方
面或浮现需求
    * 日本收益率进一步下滑，有更多理由预期日圆走跌
    * 澳元/日圆及新西兰元/日圆站在小时图一目均衡云区上方，不过仅
勉强持于云区之上
    * 澳元/日圆云区在96.07-34之间，新西兰元/日圆云区在91.02-22之
间，两者的顶部都垫高
    * 澳元/日圆支撑位于小时图的一目均衡基准线/衡转换线；新西兰元
/日圆的一目均衡转换线/基准线为阻力 (完)
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