《汇市简讯》澳元与新西兰元兑日圆陷入狭幅波动

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
2359GMT * 澳元/日圆、新西兰元/日圆呈现狭幅波动，买气可能略佳，日本方 面或浮现需求 * 日本收益率进一步下滑，有更多理由预期日圆走跌 * 澳元/日圆及新西兰元/日圆站在小时图一目均衡云区上方，不过仅 勉强持于云区之上 * 澳元/日圆云区在96.07-34之间，新西兰元/日圆云区在91.02-22之 间，两者的顶部都垫高 * 澳元/日圆支撑位于小时图的一目均衡基准线/衡转换线；新西兰元 /日圆的一目均衡转换线/基准线为阻力 (完)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M