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亚洲 | 2015年 1月 20日 星期二 08:27 BJT

《香港重要政经日程》--1月20日-1月23日

================== 今日重要政经消息=================

1月20日（周二）

--08:30 亚洲金融论坛。

--14:30 安永对香港财政预算案预测及建议简布会。

================== 近期重要政经消息=================

1月21日（周三）

-- 金沙中国 公布中期业绩。

--10:00 华润置地 股东特别大会。

--11:00 金活医药集团 股东特别大会。

--14:30 安永对香港财政预算案预测及建议简布会。

1月22日（周四）

-- 公布12月份消费物价指数（CPI）。

1月23日（周五）

--10:00 华人置业 股东特别大会。

--11:00 蓝天威力 股东特别大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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