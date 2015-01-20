银行观点：瑞士宝盛看好中国A股，预计将吸引500亿美元全球资金--报载

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
路透上海1月20日 - 瑞士最大私人银行集团瑞士宝盛 亚洲区研究部门主管马修斯表示，2015年美欧日各国政策差异会对资本市场各个领域形成冲击，而中国A股市场前景看好，预计全球将至少有500亿美元资金来购买A股。
上海证券报周二引述马修斯指出，预计未来两年A股有望重回前一个高点6,000点。首先，估值不贵，虽然阶段性涨幅较大，但参考20年来数据，目前市盈率倍数不高。
此外，两项技术因素决定A股有较大上涨空间。首先，中国家庭资产10%为金融资产，这其中60%是银行存款，仅6%投资于股市，这比例存在上升空间。其次，沪港通推出之后，外国投资者都可以买560只中国A股。
统计数据显示，全球有2万亿美元资金追踪MSCI指数、FTSE指数，而今年6、8月上述两个指数将重新评估，这次中国A股纳入这两个指数的可能性较大，这会推动一些基金被动增持中国股票。
马修斯认为，假设当前A股自由流通股部分以及股票可获取性不发生太大变化，推算全球将有至少500亿美元资金来购买中国A股。而中国A股纳入指数需要花费6-12月时间，估计这500亿美元资金明年会对中国股市产生较大影响。
而基于对自由流通比例、可获取性等有要求，更多基于市值来分配，估计大盘股被纳入MSCI指数、FTSE指数的几率较大。（完） (发稿 边竞; 审校 黄凯)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M