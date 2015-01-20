中国个股：光大证券去年净利增九倍，因乌龙事件负面消除及营收增长

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
路透上海1月20日 - 曾因“自营乌龙事件”受罚逾5亿元人民币的中国光大证券 周二公布，2014年实现净利润20.7亿元，较上年增逾九倍。因罚款因素消除，且去年证券市场量价齐升，带动自营等多项业务收入大幅增长。
对于业绩暴增的原因，光大证券称，“816事件”缴纳罚没款的负面影响逐渐消除，受限业务陆续恢复。同时，去年经纪业务、信用业务、资管业务、自营业务收入均较上年取得大幅增长。
光大证券于2013年8月16日错误生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元人民币，实际成交72.7亿元，集中买单促使大盘出现异动，沪综指 瞬间暴涨逾5%。当日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7,130手股指期货合约。
事后，中国监管层认定光大证券为内幕交易，且该券商因内部交易、信息误导等多项违法违规行为被处以5.23亿元罚款，且相关责任人被予以终身证券市场禁入等处罚。 另外，中国股市沪综指 2014年全年劲扬五成，录得五年来最佳表现。
光大证券同日公告，获准成为上交所股票期权交易参与人。此前媒体称逾10家券商入围首批期权做市商。
光大证券周一收报24.34元，三个月来累计上涨141.7%。(完)
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here (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M