《中国重要政经日程》--1月20日

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
==========================今日重要政经日程==========================
1/20（周二）
*--上午10时 国务院新闻办举行新闻发布会，请国家统计局局长马建堂介绍2014年国民经济运行情况。
*--上午9时 中国社会科学院旅游研究中心和社会科学文献出版社联合召开《2014-2015年中国旅游发展分析与预测》（即《旅游绿皮书》）新闻发布会。
--中国国务院总理李克强将出席在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛2015年年会，并对瑞士进行工作访问，至22日。
==========================近期重要政经日程==========================
*1/21（周三）
--上午10时 国务院新闻办举行新闻发布会，请文化部副部长杨志今、新闻出版广电总局副局长田进和发展改革委、财政部有关负责人介绍构建现代公共文化服务体系等方面情况。
*1/23(周五)
--由中国电子金融产业联盟、中国互联网协会互联网金融工作委员会主办的“2015中国互联网金融高层论坛暨第八届中国电子金融年会”在北京举办。
1/24(周六)
--由国务院发展研究中心指导，中国经济时报社主办的“第六届中国经济前瞻论坛”在北京举行。
1/26(周一)
--第三届中国电子商务年会定于1月26-27日在上海举行,本届年会主题是“移聚势能，动享未来”。
*2/14（周六）
--“中国经济50人论坛2015年年会”举行，年会主题：新常态下的“十三五”规划思路。
3/3(周二)
--全国政协十二届三次会议在北京召开。
3/5(周四)
--十二届全国人大三次会议在北京召开。
9/18（周五）
--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 沈燕)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M