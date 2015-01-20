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亚洲 | 2015年 1月 20日 星期二 08:39 BJT

《中国重要政经日程》--1月20日

==========================今日重要政经日程==========================

1/20（周二）

*--上午10时 国务院新闻办举行新闻发布会，请国家统计局局长马建堂介绍2014年国民经济运行情况。

*--上午9时 中国社会科学院旅游研究中心和社会科学文献出版社联合召开《2014-2015年中国旅游发展分析与预测》（即《旅游绿皮书》）新闻发布会。

--中国国务院总理李克强将出席在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛2015年年会，并对瑞士进行工作访问，至22日。

==========================近期重要政经日程==========================

*1/21（周三）

--上午10时 国务院新闻办举行新闻发布会，请文化部副部长杨志今、新闻出版广电总局副局长田进和发展改革委、财政部有关负责人介绍构建现代公共文化服务体系等方面情况。

*1/23(周五)

--由中国电子金融产业联盟、中国互联网协会互联网金融工作委员会主办的“2015中国互联网金融高层论坛暨第八届中国电子金融年会”在北京举办。

1/24(周六)

--由国务院发展研究中心指导，中国经济时报社主办的“第六届中国经济前瞻论坛”在北京举行。

1/26(周一)

--第三届中国电子商务年会定于1月26-27日在上海举行,本届年会主题是“移聚势能，动享未来”。

*2/14（周六）

--“中国经济50人论坛2015年年会”举行，年会主题：新常态下的“十三五”规划思路。

3/3(周二)

--全国政协十二届三次会议在北京召开。

3/5(周四)

--十二届全国人大三次会议在北京召开。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 沈燕)
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