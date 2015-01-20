版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 20日 星期二 08:42 BJT

《全球汇市》欧元承压，市场预期本周稍后ECB将采取量化宽松措施

欧元兑美元 在1.1594交投，日内下跌0.1%，距离周五创下的11年低点1.14595不远。

美元兑日圆 上涨约0.2%至117.75。

亚洲时段稍晚，中国将公布第四季经济成长数据。若数据较预期疲弱，则可能打压投资人的风险胃纳，并有可能提振避险日圆、不利于美元。

日本央行也将在周二召开为期两天的政策会议。熟知日央行思维的消息人士表示，预料该央行将把下个财政年度的核心消费者物价通胀率调降至1.5%以下，10月时的预估为1.7%。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1591 1.1604 -0.11 -4.18 1.2097

美元/日圆 117.82 117.55 +0.23 -1.55 119.68

欧元/日圆 136.57 136.41 +0.12 -5.67 144.78

美元/瑞郎 0.8792 0.8791 +0.01 -11.56 0.9941

英镑/美元 1.5083 1.5110 -0.18 -3.15 1.5573

美元/加元 1.1957 1.1937 +0.17 +2.92 1.1618

澳元/美元 0.8180 0.8211 -0.38 +0.15 0.8168

新西兰元/美元 0.7759 0.7780 -0.27 -0.49 0.7797

澳元/日圆 96.380 96.520 -0.15 -1.40 97.750

新西兰元/日圆 91.420 91.450 -0.03 -2.03 93.310

英镑/日圆 177.71 177.62 +0.05 -4.65 186.38

澳元/新西兰元 1.0539 1.0550 -0.10 +0.67 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 于春红/陈宗琦/张明钧; 审校 戴素萍/张涛/杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐