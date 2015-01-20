《全球汇市》欧元承压，市场预期本周稍后ECB将采取量化宽松措施

亚洲时段稍晚，中国将公布第四季经济成长数据。若数据较预期疲弱，则可能打压投资人的风险胃纳，并有可能提振避险日圆、不利于美元。

日本央行也将在周二召开为期两天的政策会议。熟知日央行思维的消息人士表示，预料该央行将把下个财政年度的核心消费者物价通胀率调降至1.5%以下，10月时的预估为1.7%。