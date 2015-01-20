《全球汇市》欧元承压，市场预期本周稍后ECB将采取量化宽松措施

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
欧元兑美元 在1.1594交投，日内下跌0.1%，距离周五创下的11年低点1.14595不远。
美元兑日圆 上涨约0.2%至117.75。
亚洲时段稍晚，中国将公布第四季经济成长数据。若数据较预期疲弱，则可能打压投资人的风险胃纳，并有可能提振避险日圆、不利于美元。
日本央行也将在周二召开为期两天的政策会议。熟知日央行思维的消息人士表示，预料该央行将把下个财政年度的核心消费者物价通胀率调降至1.5%以下，10月时的预估为1.7%。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1591 1.1604 -0.11 -4.18 1.2097
美元/日圆 117.82 117.55 +0.23 -1.55 119.68
欧元/日圆 136.57 136.41 +0.12 -5.67 144.78
美元/瑞郎 0.8792 0.8791 +0.01 -11.56 0.9941
英镑/美元 1.5083 1.5110 -0.18 -3.15 1.5573
美元/加元 1.1957 1.1937 +0.17 +2.92 1.1618
澳元/美元 0.8180 0.8211 -0.38 +0.15 0.8168
新西兰元/美元 0.7759 0.7780 -0.27 -0.49 0.7797
澳元/日圆 96.380 96.520 -0.15 -1.40 97.750
新西兰元/日圆 91.420 91.450 -0.03 -2.03 93.310
英镑/日圆 177.71 177.62 +0.05 -4.65 186.38
澳元/新西兰元 1.0539 1.0550 -0.10 +0.67 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 于春红/陈宗琦/张明钧; 审校 戴素萍/张涛/杜明霞)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M