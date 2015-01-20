《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月20日

*工商时报：

--新电价公式昨日在立法院进行朝野协商，终获共识，预计4月起实施，浮动电价每半年检讨一次，若遇燃料成本上涨时，设定价格涨幅上限3%。据估算，施行后每家户每月约先省百元台币。

--因不满三创数位园区（台北秋叶原）BOT案成为揭弊题材，鸿海 董事长郭台铭上日买下各报头版广告，限台北市长柯文哲48小时内，上网公开所有资料，并扬言停工。柯文哲回呛鸿海财大气粗，花几百万台币向北市府传达讯息，强调北市府不是附设在鸿海公司之下，〞财团怎么可以如此嚣张〞。

--外传宏达电 旗舰机款M9将于3月1日正式对外亮相，看好今年每股获利有机会重返5.4台币的转机题材，巴克莱资本证券昨日在睽违近四年后首度将宏达电投资评等调升至〞加码〞，合理股价预估值也调升至200台币，带动股价大涨5.42%、收在155.5台币。

--台币去年贬到32元，寿险业出现大量汇兑利益，同时也增提逾200亿台币的外汇价格变动准备金，是这项准备金2012年上路以来，单年提列金额最多的一年。预计整体寿险业帐上外汇准备金余额已达450亿台币左右，可在台币升值时，稳定获利。

*经济日报：

--台北市长柯文哲昨日表示，本周就会成立廉政委员会，下周开始分案调查几个争议案件。据了解，受各界瞩目的大巨蛋、双子星、美河市、松菸文创大楼、三创生活园区等五大开发案，都将列入专案调查。

--扩大人民币回流管道，金管会大幅放宽大陆银行来台发行宝岛债上限后，首季吸引至少三家以上陆银来台发行，包括首度来台的中国光大银行 ，以及三度来台发行的中国银行 及交通银行 等。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。