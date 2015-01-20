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亚洲 | 2015年 1月 20日 星期二 08:44 BJT

《全球重要经济事件一览表》--1月20日-1月27日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月20日(二)

北京--IMF将发布最新全球经济预测(0130)。IMF首席经济学家布兰查德将主持记者会(0130)

伦敦--“如何促进欧洲经济成长？欧洲改革后金融服务业将扮演的角色”会议。演说者包括：英国央行副总裁康利夫、比利时财长Johan Van Overtveldt、立陶宛财长Rimantas Sadzius。

华盛顿--美联储理事鲍威尔与英国金融市场行为监管局(FCA)局长Martin Wheatley讨论金融市场行为与结构(1500)。

维也纳--2015中欧与东欧论坛(至1月21日)。演说者包括：葡萄牙前财长加斯帕(Vitor Gaspar)、塞尔维亚财长Dusan Vujovic、立陶宛副财长Algimantas Rimkunas、匈牙利央行理事Marton Nagy、乌克兰央行代理副总裁Vladyslav Rashkovan、克罗地亚(克罗埃西亚)央行总裁Boris Vujcic。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼、土耳其央行总裁Turalay Kenc、波兰央行理事会委员Andrzej Raczko、罗马尼亚央行副总裁Liviu Voinea也将发表演说。

东京--日本央行举行货币政策会议(至1月21日)。

1月21日(三)

东京--日本央行今日结束货币政策会议。

瑞士达沃斯--世界经济论坛2015年年度会议(至1月24日)。

伦敦--英国央行公布1月政策会议之会议记录(0930)。

布鲁塞尔--英国央行副总裁夏菲克就金融市场发表演说(1200)。

渥太华--加拿大央行公布指标政策利率与货币政策报告(1500)。央行总裁波洛兹与资深副总裁Carolyn Wilkins举行记者会，解释央行利率决定与货币政策报告(1615)。

　华盛顿--美国财政部长杰克卢将于财政部主持金融稳定监管委员会(FSOC)的一项公开会议，美联储主席叶伦将出席。

1月22日(四)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，之后将宣布利率。

　1月23日(五)

东京--日本财务大臣麻生太郎在共同社主持的一项活动中，谈论财政政策(0500)。

1月25日(日)

东京--日本央行公布12月政策制定会议之会议记录(2350)。

1月26日(一)

布鲁塞尔--欧元集团(Eurogroup)会议。

1月27日(二)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议。

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。

伦敦--前日本央行总裁白川方明发表演说。主题是“货币体系危机：从经验学习。”

加拿大卡加利--加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins在卡加利加拿大企业经济协会发表演说。(1920)

布拉斯迪拉发--斯洛伐克央行公布最新季度宏观经济预估。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 张荻)
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