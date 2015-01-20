《全球重要经济事件一览表》--1月20日-1月27日

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1月20日(二)
北京--IMF将发布最新全球经济预测(0130)。IMF首席经济学家布兰查德将主持记者会(0130)
伦敦--“如何促进欧洲经济成长？欧洲改革后金融服务业将扮演的角色”会议。演说者包括：英国央行副总裁康利夫、比利时财长Johan Van Overtveldt、立陶宛财长Rimantas Sadzius。
华盛顿--美联储理事鲍威尔与英国金融市场行为监管局(FCA)局长Martin Wheatley讨论金融市场行为与结构(1500)。
维也纳--2015中欧与东欧论坛(至1月21日)。演说者包括：葡萄牙前财长加斯帕(Vitor Gaspar)、塞尔维亚财长Dusan Vujovic、立陶宛副财长Algimantas Rimkunas、匈牙利央行理事Marton Nagy、乌克兰央行代理副总裁Vladyslav Rashkovan、克罗地亚(克罗埃西亚)央行总裁Boris Vujcic。
欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼、土耳其央行总裁Turalay Kenc、波兰央行理事会委员Andrzej Raczko、罗马尼亚央行副总裁Liviu Voinea也将发表演说。
东京--日本央行举行货币政策会议(至1月21日)。
1月21日(三)
东京--日本央行今日结束货币政策会议。
瑞士达沃斯--世界经济论坛2015年年度会议(至1月24日)。
伦敦--英国央行公布1月政策会议之会议记录(0930)。
布鲁塞尔--英国央行副总裁夏菲克就金融市场发表演说(1200)。
渥太华--加拿大央行公布指标政策利率与货币政策报告(1500)。央行总裁波洛兹与资深副总裁Carolyn Wilkins举行记者会，解释央行利率决定与货币政策报告(1615)。
华盛顿--美国财政部长杰克卢将于财政部主持金融稳定监管委员会(FSOC)的一项公开会议，美联储主席叶伦将出席。
1月22日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，之后将宣布利率。
1月23日(五)
东京--日本财务大臣麻生太郎在共同社主持的一项活动中，谈论财政政策(0500)。
1月25日(日)
东京--日本央行公布12月政策制定会议之会议记录(2350)。
1月26日(一)
布鲁塞尔--欧元集团(Eurogroup)会议。
1月27日(二)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议。
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。
伦敦--前日本央行总裁白川方明发表演说。主题是“货币体系危机：从经验学习。”
加拿大卡加利--加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins在卡加利加拿大企业经济协会发表演说。(1920)
布拉斯迪拉发--斯洛伐克央行公布最新季度宏观经济预估。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 张荻)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M