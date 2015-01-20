澳洲企业：煤气电力零售商Alinta Energy出售案吸引亚洲买兴--彭博

路透悉尼1月20日 - 彭博周二报导，澳洲煤气电力零售商Alinta Energy Pty Ltd的出售事宜已吸引到包括Malakoff Corp IPO-MALB.KL和Keppel Infrastructure Trust 在内亚洲企业的兴趣。Alinta Energy Pty Ltd隶属于私募股权投资巨擘TPG Capital Management LP 。

彭博援引知情人士的话报导称，TPG的顾问企业Lazard Group LLC 还把丸红 和东京电力 当作潜在买家进行了接洽。

接近交易的消息人士稍早告诉路透，交易总值可能在40亿澳元(合33亿美元)左右。

四年前TPG以价值21亿澳元债转股方式将Alinta私有化。

在澳洲政府计划自身出售能源基建之际，TPG打算出售Alinta。Alinta在西澳大利亚州(Western Australia)向70万客户出售天然气，在南澳大利亚州(South Australia)和维多利亚州出售电力，同时该公司拥有八家发电站和一条天然气管道。

新南威尔士州政府计划从2015年起以约200亿澳元出售其配电网的一半权益，另外昆士兰州政府计划透过出售管道、港口和发电机来融资330亿澳元。(完)