澳洲企业：煤气电力零售商Alinta Energy出售案吸引亚洲买兴--彭博

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
路透悉尼1月20日 - 彭博周二报导，澳洲煤气电力零售商Alinta Energy Pty Ltd的出售事宜已吸引到包括Malakoff Corp IPO-MALB.KL和Keppel Infrastructure Trust 在内亚洲企业的兴趣。Alinta Energy Pty Ltd隶属于私募股权投资巨擘TPG Capital Management LP 。
彭博援引知情人士的话报导称，TPG的顾问企业Lazard Group LLC 还把丸红 和东京电力 当作潜在买家进行了接洽。
接近交易的消息人士稍早告诉路透，交易总值可能在40亿澳元(合33亿美元)左右。
四年前TPG以价值21亿澳元债转股方式将Alinta私有化。
在澳洲政府计划自身出售能源基建之际，TPG打算出售Alinta。Alinta在西澳大利亚州(Western Australia)向70万客户出售天然气，在南澳大利亚州(South Australia)和维多利亚州出售电力，同时该公司拥有八家发电站和一条天然气管道。
新南威尔士州政府计划从2015年起以约200亿澳元出售其配电网的一半权益，另外昆士兰州政府计划透过出售管道、港口和发电机来融资330亿澳元。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M