《香港报摘》--信报1月20日

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
**头版头条**
--A股暴泻近8%，触发中港金融股爆发小股灾。
**其他**
--近日有澳门赌场贵宾厅先后宣布关闭，澳博 主席兼行政总裁苏树辉表示，估计今年上半年贵宾收益仍会录得双位数跌幅，但希望是低双位数。
--中银国际金融产品部主管董事总经理卞方称，内房股债务违约是个别事件，且地产板块占人民币债券市场只约10%，事件不会影响今年人民币债市场发展。
--从事保健及美容产品销售的衍生集团 董事总经理兼执行董事关丽雯表示，目前公司于内地的实体零售点主要集中在广东省，未来有意开拓至更多城市。
--香港高等法院批准中国银行 对中金再生 清盘的申请，但表明有关申请只属“后备”，如果香港证监会成功将中金再生清盘，则中行的申请会被撤销。（完）
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中国报摘
台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/林高丽)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M