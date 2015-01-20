《香港报摘》--信报1月20日

**头版头条**

--A股暴泻近8%，触发中港金融股爆发小股灾。

**其他**

--近日有澳门赌场贵宾厅先后宣布关闭，澳博 主席兼行政总裁苏树辉表示，估计今年上半年贵宾收益仍会录得双位数跌幅，但希望是低双位数。

--中银国际金融产品部主管董事总经理卞方称，内房股债务违约是个别事件，且地产板块占人民币债券市场只约10%，事件不会影响今年人民币债市场发展。

--从事保健及美容产品销售的衍生集团 董事总经理兼执行董事关丽雯表示，目前公司于内地的实体零售点主要集中在广东省，未来有意开拓至更多城市。

--香港高等法院批准中国银行 对中金再生 清盘的申请，但表明有关申请只属“后备”，如果香港证监会成功将中金再生清盘，则中行的申请会被撤销。（完）

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