《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
**上海证券报**
--瑞士最大私人银行集团瑞士宝盛 亚太区研究主管马修斯表示，最看好A股市场，预计未来两年A股有望重回前一高点6,000点。假设当前A股自由流通股部分以及股票可获取性不发生太大变化，推算全球将有至少500亿美元资金来购买A股。
--大众交通 再度增持交大昂立 ，成为后者第一大股东。
**东方早报**
--据中国太保 公告，上海国有资产经营公司拟将所持部分中国太保A股为标的发行可交换公司债券。
**第一财经日报**
--松下电器 中国公司公关部负责人张婷表示，关于松下集团将海外市场部分家电生产线回迁日本国内一事，正在进行诸多讨论，但并不会将在中国的家电生产全部转移到日本。
**金融时报**
--商务部新闻发言人孙继文表示，去年中国非金融类对外直接投资首次突破千亿美元，达1,029亿美元，增长14.1%，继续保持全球第三位。如果包括中国企业在境外利润再投资和通过第三地的投资，中国实际上已成为资本净输出国。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M