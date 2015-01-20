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亚洲 | 2015年 1月 20日 星期二 08:52 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日

**上海证券报**

--瑞士最大私人银行集团瑞士宝盛 亚太区研究主管马修斯表示，最看好A股市场，预计未来两年A股有望重回前一高点6,000点。假设当前A股自由流通股部分以及股票可获取性不发生太大变化，推算全球将有至少500亿美元资金来购买A股。

--大众交通 再度增持交大昂立 ，成为后者第一大股东。

**东方早报**

--据中国太保 公告，上海国有资产经营公司拟将所持部分中国太保A股为标的发行可交换公司债券。

**第一财经日报**

--松下电器 中国公司公关部负责人张婷表示，关于松下集团将海外市场部分家电生产线回迁日本国内一事，正在进行诸多讨论，但并不会将在中国的家电生产全部转移到日本。

**金融时报**

--商务部新闻发言人孙继文表示，去年中国非金融类对外直接投资首次突破千亿美元，达1,029亿美元，增长14.1%，继续保持全球第三位。如果包括中国企业在境外利润再投资和通过第三地的投资，中国实际上已成为资本净输出国。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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