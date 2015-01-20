中国经济：预计2014年社会消费品零售总额增长12%左右--商务部

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
路透北京1月20日 - 中国商务部新闻发言人孙继文预计，2014年社会消费品零售总额达26.6万亿元人民币，同比增长12%左右。消费继续成为拉动经济增长的第一驱动力。
商务部网站援引他的话称，2014年居民消费稳定增长，消费结构进一步优化，网络零售增长强劲，预计全年增长60%左右，大众消费需求旺盛，大众餐饮收入增长超过10%。
他指出，2014年，中国经济增速放缓，但就业超额完成任务，一个重要的原因是流通业吸纳了大量的新增劳动力，全年内贸流通就业人数超过1.4亿，占第三产业就业总人数的48.2%，其中商务部门主管的餐饮等八个行业吸纳就业就接近1亿人。
中国国家统计局将于周二10：00公布2014年GDP等宏观经济数据。2013年中国社会消费品零售总额234,380亿元，比上年名义增长13.1%。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M