中港个股：中国太保股东拟以其A股为标的，发行至多35亿元可交换公司债

路透上海1月20日 - 中国太保 周二公告，持有其A股比例约5%的股东--上海国资，拟以太保部分A股股票为标的，发行至多35亿元人民币的可转换公司债，期限不超过五年。

刊登在上海证券交易所的公告称，在满足换股条件下，上海国资所发可交换债券持有人，有权在本次可交换债券发行之日起一定时间之后将其所持债券交换为中国太保A股股票。

上海国有资产经营有限公司目前持有太保4.24亿股A股股份，约占已发行股本4.68%；上海国资全资子公司上海国鑫投资发展持有0.33亿股，约占0.36%；合计共持有4.57亿股，占比5.04%。

中国太保表示，本次可交换债券发行尚待上海国资委及中国证监会核准。

可交换债券本质上是一种公司债，但债券持有人可在一定期限内依据约定条件可以交换成发行人所持有的上市公司股份。由于嵌入了可换股期权，可以降低债券的票面利率，有利于减少发行人发债成本。

福星晓程 股东福星药业发行了中国首只中小企业可交换私募债。大型企业方面，去年12月宝钢集团以所持的新华保险 部分A股股票为标的，发行了40亿元的可交换公司债。

中国太保A股周一收到30.36元，三个月来累计上涨57.96%。(完)

here (发稿 李宏薇；审校 黄凯)