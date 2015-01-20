全球金市：金价在四个月高位附近持坚，受避险买需支撑

交易商也在密切关注周四欧洲央行(ECB)的政策会议，会后或将公布 购债刺激计划。 希腊将于周日举行大选，左翼激进联盟党(Syriza)在民调中领先，这 也令市场更加紧张。 中国周二将公布第四季经济成长数据，由于房地产市场降温，预料中 国第四季将创全球金融危机以来最疲弱表现，从而令中国政府将不得不推 出更多刺激举措，以避免经济加速放缓的预期升温。 这些不确定性让投资人增持黄金。全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 称，周五持仓量增加13.7吨，至730.89吨，为将近三 年半以来最大的单日流入。 德国央行周一表示，去年将120吨黄金从海外的储存地点送回法兰克 福，德国计划从2020年起将该国的半数黄金储备储存于本国的金库。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/陈宗琦；审校 龚芳 王颖/张明钧)