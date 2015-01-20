全球金市：金价在四个月高位附近持坚，受避险买需支撑

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
交易商也在密切关注周四欧洲央行(ECB)的政策会议，会后或将公布 购债刺激计划。 希腊将于周日举行大选，左翼激进联盟党(Syriza)在民调中领先，这 也令市场更加紧张。 中国周二将公布第四季经济成长数据，由于房地产市场降温，预料中 国第四季将创全球金融危机以来最疲弱表现，从而令中国政府将不得不推 出更多刺激举措，以避免经济加速放缓的预期升温。 这些不确定性让投资人增持黄金。全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 称，周五持仓量增加13.7吨，至730.89吨，为将近三 年半以来最大的单日流入。 德国央行周一表示，去年将120吨黄金从海外的储存地点送回法兰克 福，德国计划从2020年起将该国的半数黄金储备储存于本国的金库。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/陈宗琦；审校 龚芳 王颖/张明钧)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M