版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 20日 星期二 09:01 BJT

标题新闻：英国央行审慎监管局(PRA)要求营运不佳银行持有更多额外资本，直到内部风险受控

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐