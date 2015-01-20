《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国2014年经济增长7.4%符合新常态，今年政策宽松不会缺席

中国周二公布的经济数据可谓不喜亦不悲，2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位，但基本实现“7.5%左右”的年初目标。在经济步入“提质减速”新常态的同时，今年经济下行压力也指向财政和货币政策仍有余地，宽松不会缺席。

--中国经济：今年经济下行压力依然较大，做好一季度工作十分关键--总理

中国国务院总理李克强周一表示，今年中国经济下行压力依然较大，面临的困难可能更多，必须坚持以经济建设为中心，紧紧抓住发展这个第一要务。

--《分析师观点》台湾12月外销订单高于预期，1月年增率料持续正成长

台湾经济部周二公布，去年12月外销订单较上年同期增4.5%，高于市场预估的成长1.6%。12月外销订单金额为442.3亿美元，较上月增加7.2亿美元或1.6%。

【金融】

--香港金融：金管局收紧空壳公司按揭贷款以及提高租金收入扣减率

香港金融管理局（HKMA）称，周二起收紧空壳公司按揭贷款以及提高租金收入扣减率，以优化物业按揭审批，但并非新一轮逆周期措施。

--香港金融：截至去年底本地人民币存款将超过1万亿元--金管局总裁

香港金融管理局总裁陈德霖周二表示，截至去年底香港的人民币存款将超过1万亿元；倘包括存款证在内，数字将达1.1万亿元。

【固定收益】

--中国公开市场：常规操作暌违近两个月，空窗期市场唯有观望等待

中国央行公开市场在去年11月降息后仅进行一次正回购操作即收手至今，近两个月的空窗期内，MLF(中期借贷便利)等定向工具成为调节流动性的主要手段。在央行没有下一步动作前，市场唯有观望等待。

--《中国新债预测》七年国债利率预测均值3.40%，料需求中性偏暖

中国财政部周三将招标发行七年期固息国债。路透调查显示，短期资金面虽偏紧，但债市仍维持了强势震荡，明日需求料中性偏暖，利率预测均值为3.40%。

--中国货币市场：回购利率普涨短期品种拆借不易，缴税效应余波未了

中国银行间市场周二主要回购利率普涨，其中14天期限涨幅近40bp(基点)。交易员表示，月度及季度企业财税上缴叠加，致缴税虽结束在即但余波未了，且场内大行除国开行正常供给外，其余机构出资寥寥，14天以内品种拆借均为不易。

--中国债市动态：现券小幅波动，GDP数据及亮丽新债结果等因素交织影响

中国银行间债市周二早盘现券收益率小涨后回稳。上午公布了略超预期的去年四季度GDP数据，资金仍维持偏紧局面；不过在配置需求支撑下，国开行新债招标结果亮丽。多空因素交织中，现券暂缺方向感。

【外汇】

--中国汇市：GDP数据好于预期提振人民币早盘走强，但套利盘将压制短期升势

人民币兑美元即期周二早盘随中间价止跌回升，受中国GDP数据好于预期提振。市场人士认为，经济数据短期对人民币回升有影响，但由于境内外点差犹存，套利盘的存在令短期境内汇价升值空间有限。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收涨1.8%，中小盘股全面活跃助大盘技术性反弹

中国股市沪综指周二收涨1.8%，中小盘股全面活跃助大盘技术性反弹。分析师指出，证监会新规使券商、银行等融资融券重点标的股短期内仍存在较大抛压，市场风格有向中小盘股转换的迹象，今日公布的经济数据则符合市场预期，对大盘影响不大。

--中国证券：证监会出言安抚市场，称处罚违规券商并非打压股市

上周五中国证监会处罚12家融资融券业务违规的券商等消息，令周一A股暴跌。周一晚间证监会网站刊登相关解释，意在安抚市场情绪。证监会新闻发言人邓舸表示，处罚违规券商被市场解读为打压股市，这与事实不符，市场不应对此做过度解读。

--企业并购：卜蜂联手伊藤忠斥资803亿港元入股中信股份成第二大股东

泰国卜蜂集团将联手日本伊藤忠商事，斥资803亿港元认购中国综合企业--中信股份的可转换优先股及收购旧股，最终可能持有后者逾两成股权，成为第二大股东。

--中国能源：中缅输油管道预计1月底启用--消息

消息人士指出，作为中国透过缅甸由陆路进口替代路线的一条原油管道及一座深水码头，预定1月底启用，但中国国内一座配套炼油厂还需好几个月才能完工。

--中国钢铁：2014年粗钢产量创纪录高位，但增速创30多年来最慢

全球最大钢铁生产国--中国2014的粗钢产量创30多年来最小增幅，此间经济增长降温抑制了需求，而且政府采取措施解决产能过剩和污染问题。

--中港个股：中信证券称大股东减持前对公司受罚不知情，为正常经营决策

中国最大的券商--中信证券周二公告称，第一大股东中国中信有限公司上周减持3.48亿股公司A股，占总股本的3.16%，而中信有限在减持前对于中信证券受证监会处罚一事并不知情，为正常经营决策行为。

--香港个股：中信股份称因矿价下跌或对中澳铁矿减值拨备14-18亿美元

中国综合企业--中信股份周二称，因过去数月铁矿石价格大幅下跌，公司在2014年的会计账上，可能对中澳铁矿作出14-18亿美元减值拨备。

--中港个股：中兴通讯去年净利增近一倍，因国内4G和国际手机业务增长

中国大型通讯设备生产商--中兴通讯周二公布2014年业绩快报，去年实现净利26.36亿元人民币，同比增长94.17%，因国内4G系统业务和国际手机业务规模持续增长，这亦符合公司在去年三季报中25-28亿元的预期。

--中国个股：光大证券去年净利增九倍，因乌龙事件负面消除及营收增长