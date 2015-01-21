《路透晚报》--1月21日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：基本面总体向好，继续实施积极财政和稳健货币政策--总理

中国总理李克强表示，经济发展总体向好的基本面没有改变，中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，既不松也不紧，中国会将更多精力放在结构性改革上。

--中国财政：今年起编制三年滚动预算，地方政府不得新设偿债准备金

中国政府对钱袋子的监管越来越紧。国务院办公厅周三发布通知，明确从2015年起各级财政开始编制三年滚动预算，地方各级政府不得新设各种形式的偿债准备金；确需偿债的，一律编制三年滚动预算并分年度纳入预算安排。

--中国经济：今后几年对外投资增速将高于FDI，今年外贸平稳--商务部

随着中国对外投资高速增长，双向投资去年首次接近平衡，中国商务部周三表示，预计今后几年对外投资增速将高于吸引外资（FDI）增速，今年外贸进出口料适度平稳增长。

--专家观点：中国“十三五”经济增长目标宜定为6.8%--国经中心

中国国际经济交流中心咨询研究部副部长王军建议，中国“十三五”（2016-2020年）经济增长目标宜定为6.8%，这一数值应当被看作是调控的中线，而非“底线”或“下限”。这样的发展速度可做到“可进可退、可攻可守”。

--投行观点：中国今年可能加快促增长、降风险、再平衡的改革--瑞银

国际投行--瑞银最新报告认为，中国政府今年可能加速推进改革，包括三大类主题：有利于支持增长和扩大内需的改革，防范和降低金融风险的改革，以及加速经济再平衡、提高经济增长质量和可持续性的改革。

--投行观点：中国今年地产开发投资增速续降，宏观政策料总体宽松--野村

中国房地产市场2014年持续低迷，全年开发投资增速创17年最低。展望2015年，野村中国房地产研究部主管高剑锋认为，今年市场总体将比较平稳，不过由于土地销售面积和新开工料仍下行，所以开发投资增速将继续下降。

--中国投资：境外地产投资将成新常态，需加强与专业机构合作--世邦魏理仕

全球最大商业地产服务及投资公司--世邦魏理仕周三表示，越来越多的中国企业在境外投资房地产，这将成为一个长期趋势。企业的境外投资需要与海外专业机构加强合作，这将有助于中国企业积累国际市场经验。

【金融】

--中国金融：银监会机构改革欲加大民营银行监管力度，首次表态监管网贷

中国银监会周二表示，将对自身监管框架进行调整，加大对民营银行和信托公司的监管力度，并明确将网贷纳入监管框架。

--互联网金融：大公国际发布中国网贷黑名单，陆金所等平台被预警

中国信用评级机构--大公国际周三发布互联网金融网贷平台黑名单和预警名单，国内942家P2P（点对点）平台上榜，中国平安旗下陆金所亦在预警名单之列。

--中国保险：预计2015-16年保费增速约15%，全球最高--瑞士再保险

全球第二大再保险公司瑞士再保险周三称，今年中国可能减息，货币政策趋向宽松，但经济增长仍在7%水平，预计2015-16年内地保费增速为15%，并优于全球主要市场。

--两岸金融：台湾金管会首家核准国泰人寿承作两岸保险理赔服务

台湾资产最大金控--国泰金控表示，旗下国泰人寿已获得金管会核准两岸理赔服务，成为首家获准的寿险业者，近期将与陆家嘴国泰人寿签约，并与大陆中国人寿洽谈合作，未来保户在大陆即可直接向合作的大陆保险业者申请理赔。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正回购、逆回购以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购为14天。

--新债招标：中国七年国债中标利率稍低于预期，年初配置盘支撑需求

中国财政部周三招标发行的七年期固息国债，中标利率稍低于预期。交易员表示，虽然目前现券二级市场方向不够明朗，但机构对长期经济走势疲弱看法并未根本改观，一定程度利好中长债走势，且一季度配置户建仓较为积极亦支撑需求。

--中国货币市场：回购利率续涨但实际供给稍有改善，供求期限错配较明显

中国银行间市场周三主要回购利率续涨，其中七天期取代14天领涨，幅度近20基点(bp)。虽然除国开行外的大型银行出资仍不算踊跃，但整体供给状况较上日已出现改善。惟因14天及以上品种与短期存在较大利差，供求期限错配情况相对明显。

--中国债市动态：现券及IRS延续盘整走势，静待七年国债招标结果

中国银行间债市周三早盘现券及IRS仍延续盘整走势；资金面仍略显偏紧，而债市也暂缺乏进一步走强的推动力，市场静待七年国债招标结果提供短线指引。

【外汇】

--《热点聚焦》瑞郎脱欧引巨震，中国炒家被逼“上天台”

瑞郎“脱欧”掀起的外汇市场海啸让中国地下外汇炒家经历着血与火的洗礼。而对迟迟未推出外汇保证金业务的中国来说，是否会就此因噎废食，再度成为市场的关注点。

--中国汇市：人民币早盘跌至6.22元关口获支撑，交投谨慎令汇价窄幅波动

人民币兑美元即期周三早盘小跌，中间价回调至近两周低位。交易员称，盘初中资大行购汇推动即期汇率一度逼近6.22元，但市场在这一整数关口位置较为谨慎，交投意愿下降令汇率窄幅波动。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升4.7%创逾五年最大单日涨幅，金融股重振雄风

中国股市沪综指周三收升4.7%，创逾五年最大单日涨幅。分析师指出，大盘昨日企稳反弹后，今日市场恐慌情绪有所好转，前期大跌的券商银行等金融股开始反弹，午后金融股及地产股升势加快，进一步激发市场信心，大盘尾市被快速拉高。

--中港证券：研究扩大沪港通投资范围，或伸延至ETF、债券等--上交所官员

上海证券交易所总经理黄红元周二称，中港两地交易所正在研究扩大沪港通的投资范围，可能从股票扩展至ETF（交易所买卖基金）、债券等，亦考虑港股通下内地投资者的融资融券实施方案。

--互联网产业：阿里巴巴和腾讯大举投资，提供中国在线一站式购物服务

阿里巴巴和腾讯去年分别支出逾80亿美元用于支持非常相似的业务，因这两家中国网络巨擘努力创造在线一站式购物服务，以在中国赢得网络忠诚度。

--中国个股：中央汇金有望向阿里巴巴转让新华保险部分股权--报载

中国大型寿险企业--新华保险日前停牌引发猜想。上海证券报周三报导，公司大股东中央汇金或将转让部分股权给阿里巴巴，由此，中央汇金将兑现投资新华保险的部分收益，并为新华保险引入有实力的民营资本股东。

--路透专访：中国一嗨租车料未来2-3年保持50%增速，专车新政带来机会

尽管中国经济减速，但国内第二大租车公司--一嗨租车高层对公司业务前景持乐观态度，预期未来两三年公司收入仍能保持50%左右的增速，而最近中国的专车业务新政策、公务用车改革等都将给公司带来一些新的业务增长点。

--中国金属：2014年精炼铜产量796万吨，同比增长13.8%--工信部

中国工业和信息化部周三公布，2014年中国精炼铜产量796万吨，同比增长13.8%。

--台湾证券：柜买中心将参与矽谷创新计画，期与NASDAQ策略合作