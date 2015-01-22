《路透晚报》--1月22日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--达沃斯论坛：中国经济2015年仍面临下行压力，但不会硬着陆--总理

中国总理李克强周三表示，中国经济增长放缓反映了世界经济形势，并承诺将继续推动促进增长的重大改革。

--达沃斯论坛：中国央行行长称应保持政策稳定，尽管一些城市房价下降

中国人民银行行长周小川周三表示，尽管中国一些城市的房价下降，但中国央行应该保持货币政策稳定性，因为房地产市场不存在严重的全国性问题。

--中国经济：拟建莫斯科至北京高铁，投资料达1.5万亿元--北京市政府

中国北京市政府新闻办公室官方微博称，中国计划建设俄罗斯莫斯科至北京的高速铁路，全程超过7,000公里，项目投资预计1.5万亿元人民币。

--中意关系：中国人行行长称对于意大利的投资将继续--晚邮报

意大利著名日报《晚邮报》周四援引中国央行行长周小川的言论报导称，中国人民银行将继续投资于意大利企业。在过去一年里，中国人行对数家意大利蓝筹股公司进行了投资，持有部分股权。

--香港数据：去年12月综合CPI按年升幅放缓至4.9%，因食品及汽油价格回落

香港统计处周四公布，去年12月综合消费物价指数（CPI）按年升4.9%，较11月份5.1%的升幅为低；在剔除所有政府一次性纾困措施后，该月基本通胀率为3.1%，亦较11月份的3.3%回落。

--台湾经贸：将首次向WTO提出加拿大焊接碳钢管反倾销案争端解决--经济部

台湾经济部周四表示，自去年6月开始，已与加拿大政府针对其课征台湾焊接碳钢管业者反倾销税一案双边谘商但破裂，经济部未来将向WTO(世界贸易组织)争端解决主席发文，进入开庭审理准备程序。

--中国经济：民众控制消费引发通缩担忧

24岁的尤依拉希望等汽车降价后再买，这样的思维模式一旦扩散，可能会让中国经济陷入通缩轨道。中国经济增速下滑至近25年来最慢，通缩风险正在上升；油价下跌也让欧洲和其他地方有通缩担忧。

【金融】

--中国金融：影子银行业增长减速，但新融资渠道增加--穆迪

穆迪投资服务公司周四表示，中国监管机构出台多项措施遏制影子银行系统增长，目前看来这些措施正在产生效果，并促使信贷活动回到正规的银行体系中。

--中国央行：进行3,195亿元中期借贷便利，利率与上次操作相同

中国央行周三晚间表示于近日续做了中期借贷便利（MLF）2,695亿元人民币，并新增500亿元，利率与去年10月份操作相同。

--中国金融：国开行今年支持重大工程建设，力争棚改贷款超4,000亿元

据中国证券报报导，中国国家开发银行2015年支持重点领域薄弱环节建设，力争全年发放棚改贷款4,000亿元以上、铁路贷款1,000亿元、重点水利建设工程项目贷款900亿元。

--投行观点：中国央行或在春节前降准，缓解经济和流动性压力--摩根大通

投资银行--摩根大通周四发布报告表示，根据最近公布的疲弱的经济数据、流动性的季节变化以及近期中国金融监管层的政策路径，中国央行有可能在农历新年前实施降准操作。

【固定收益】

--《分析》中国央行重启逆回购宽松力度加码，降准时机料再延后

在时隔约一年后，中国央行周四公开市场意外打破近两个月空窗期的平静，重启了逆回购操作。考虑到MLF(中期借贷便利)等创新工具一直在使用，逆回购重启无疑提升了结构性宽松的力度。

--中国债市：六月期国库现金定存利率稍高，跨春节及半年末资金受青睐

中国财政部与央行周四招标的六个月期国库现金定期存款中标定位略偏高。由于该期限品种跨越春节及半年末，因此较受银行青睐；若考虑缴纳准备金因素，其利率水平仍稍超出同期限市场利率水平。

--中国货币市场：七天虽续涨但资金明显缓和，逆回购及国库定存等多方驰援

中国银行间市场周四主要回购利率除七天外均小幅回落。交易员表示，央行近一年来重启逆回购操作注水驰援、并辅以国库现金定存投放，同时并续作MLF，多管齐下安抚机构流动性信心，资金市场拆借难度大为缓解，出资机构较上日明显增多。

--中国债市动态：逆回购重启现券收益率稍降，宽松预期支撑下料强势延续

在中国央行公开市场时隔一年重启逆回购的鼓舞下，银行间债市周四早盘买盘增强，并推动现券收益率稍降，此外昨晚央行证实了MLF到期加量续做的消息，在宽松政策预期支撑下，料近期债市仍有望延续整体强势。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价走升，银行结售汇数据影响有限

人民币兑美元即期周四早盘随中间价走升；因美元指数走跌，离岸CNH亦回升。交易员称，新公布的银行结售汇数据对汇市影响不大，目前方向暂不明朗，汇价在观望情绪中窄幅波动。

--中国外汇：未来经常项目仍基本平衡，跨境资本双向波动加大--外管局

中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛周四称，未来中国仍保持对国际资本尤其是中长期资本的吸引力，但亦面临不确定因素，总体看将继续呈现“经常项目收支基本平衡、跨境资本流动双向波动”的国际收支格局。

--中国外汇：去年12月银行代客结售汇逆差扩至699亿元人民币--外管局

中国国家外汇管理局周四公布银行结售汇数据，显示去年末资金仍处于流出状况。2014年12月，银行代客结售汇连续第四个月录得逆差，规模较上月扩至699亿元人民币；银行自身同期结售汇为逆差128亿元，较上月继续收窄，但是连续第六个月录得逆差。

--离岸人民币：瑞士央行称与中国人行达成人民币清算协议

瑞士央行周三表示，已与中国人民银行就在瑞士建立人民币交易清算安排达成一致，并将人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点扩大到瑞士银行业客户。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连续第三日收升，累积升幅已大续涨力度有所减弱

中国股市沪综指周四连续第三日收升，但因累积升幅已大续涨力度有所减弱。分析师指出，此前连续两日大涨后，短线获利卖压明显上升，致盘中震荡加剧，热点转换摇摆不定，料后市走势以高位震荡休整为主。

--中国能源：2014年全国发电设备平均利用小时创1978年以来最低--能源局

中国国家能源局周三称，受电力需求增长放缓、新能源装机比重不断提高等因素影响，去年全国6,000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时为4,286小时，同比减少235小时，是1978年以来的最低水平。

--中美贸易：美国初裁向中国轮胎征收反倾销关税，最高达87.99%

美国商务部初步裁定，中国轮胎在美国售价过低，将对进口的中国轮胎征收更多关税。

--中国钢铁：2014年粗钢表观消费量下跌3.4%，今年仍供大于求--中钢协

中国钢铁工业协会周四称，2014年中国粗钢表观消费量同比下跌3.4%至7.38亿吨。今年受钢铁产能过剩影响，钢材市场供大于求局面短期内难以扭转，钢材价格难以大幅回升。

--中国房地产：今年交通枢纽物流仓库及次级办公楼有投资吸引力--领盛

全球房地产投资管理公司--领盛投资管理公司周四发布2015年投资策略报告认为，中国正在推进的改革举措或令国内房地产市场短期出现动荡，推荐国内主要交通枢纽的物流仓库以及管理欠佳的办公楼物业，认为这两类物业将带来超出市场平均水平的回报。

--基金产业：中国投资基金或再次打压铜价，将视春节后需求状况而定

中国投资基金表示，它们将关注春节后中国的铜消费情况，以决定是否再次努力推低铜价。此前这些基金的卖空操作将铜价打压至逾五年新低。

--中国证券：申万宏源下周一挂牌上市，总市值将成深交所之首

深圳证券交易所发布公告，申银万国吸收合并宏源证券完成后，原宏源证券股票终止上市，以申万宏源名称挂牌的公司股票将于下周一(26日)上市。中证报报导表示，新公司总市值逾2,200亿元人民币，成为深市上市公司市值“老大”。

--中国企业：绿地集团去年经营收入达4,021亿元，今年目标增逾一成

中国大型房地产企业--绿地集团周三稍晚宣布，去年全年实现业务经营收入达4,021亿元人民币，较上年增长22%，而今年公司经营目标为4,500亿元，同比增速略超一成。

--香港个股：恒生银行称3月起下调部份强积金基金管理费，最低降至0.79%

香港主要银行--恒生银行周四宣布，将由3月1日起调低旗下强制性公积金（MPF）计划下22只成分基金的管理费，部分基金的管理费降至每年资产净值的0.79%，拉近与积金局拟设立核心基金所订0.75%收费上限的距离。 (完)