《路透晚报》--1月23日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》内忧外患夹击，中国金融监管以严防各类风险为今年首要任务

外有西方央行量化宽松此起彼伏带来人民币贬值压力，内有房地产、地方债等致经济下行压力不减，内忧外患之中，严防和化解系统性及区域性金融风险成为中国金融监管层今年的首要任务。

--中国政策：实行中期财政规划管理，按照三年滚动方式编制--国务院

为加快建立现代财政制度、改进预算管理和控制，中国国务院周五发文指出，实行中期财政规划管理，按照三年滚动方式编制，对未来三年重大财政收支情况进行分析预测。

--中国政策：鼓励各地探索农村产权流转交易的多种市场形式--国务院

中国土地制度改革正加快推进。国务院办公厅发布引导农村产权流转交易市场健康发展的意见称，坚持公益性为主，鼓励各地探索符合农村产权流转交易实际需要的多种市场形式。

--路透专访：今年中国经济宜"保7争7.5%"，货币政策是关键--发改委专家

中国经济2014年增速创24年低点。中国国家发改委宏观经济研究院副院长陈东琪认为，目前中国经济还是寒意未除，从趋势上看仍将下行，全年要实现国内生产总值（GDP）“保7争7.5%”的关键是货币政策松动。

--中国数据：1月汇丰制造业PMI初值微升但仍处萎缩区间，政策仍需放松

产出和新订单指数改善，带动1月汇丰中国制造业PMI初值微升，但仍处于50这一荣枯分水岭下方，显示中国经济增长仍面临压力；而投入价格降至近六年低位也印证内需疲弱，通缩阴影挥之不去。

【金融】

--中国金融：商业银行2014年末不良贷款率升至1.29%--银监会

中国银监会周五表示，截止2014年12月末，银行业金融机构不良贷款率为1.64%，商业银行不良贷款率为1.29%。

--中国保险：去年保险资金境外投资规模占总资产约1.44%--保监会

中国保监会副主席周延礼周五表示，中国2014年保险资金境外投资占保险业总资产比例很小，香港市场为主要投资地，权益类资产是主要投资品种。

--中国基金：上海成立200亿元混改促进基金，为国企改革提供支持--报载

中国证券报周五报导，由中国信达资产管理股份有限公司和上海国有资产经营有限公司共同发起设立的国企混合所有制改革(上海)促进基金启动，混改基金计划募集规模约有200亿元人民币，将为上海国企改革提供资金支持。

【固定收益】

--中国债市：同业拆借和IRS交易下周起延长半小时，回购和现券推应急交易

中国全国银行间同业拆借中心(交易中心)周五公告称，为满足市场成员需求，自下周一(26日)起，本币交易系统同业拆借和利率互换(IRS)交易时间延长半小时；同时银行间市场现券及回购交易等也将推出延长半小时的应急交易结算服务。交易员认为，这可能也是在为将来的延时交易做准备。

--中国债市动态：欧洲启动QE现券先走强后回稳，中国央行动向仍是焦点

欧洲央行(ECB)如期推出量化宽松(QE)计划，一度推动中国银行间债市现券周五盘初小幅走强，但其影响较为短暂；而之后汇丰公布的中国PMI数据环比略有回升，令现券收益率随之逐步回稳，IRS(利率互换)则小幅反弹。

--中国货币市场：资金进一步转宽融资无难度，逆回购重启助增信心

中国银行间市场周五流动性进一步改善，主要回购利率全线下行，其中七天期跌幅逾20个基点(bp)，借入资金几乎毫无难度。尽管央行后续动作仍待观察，但意外重启的公开市场逆回购无疑一定程度上助增信心。

--中国票据市场：转贴利率本周稍涨，宽松预期致长端更受青睐

中国票据市场本周转贴利率随流动性变化先升后降，最新水平较上周末稍涨。票据需求方面，中国经济形势不佳等令市场对降准、降息的预期不减，导致长期票更受青睐。

--中国债市：2014年中国固定收益市场展望获奖机构揭晓--汤森路透

全球领先的专业信息服务提供商--汤森路透集团（中国）周四揭晓中国银行间市场颇具影响力的奖项--“2014年中国固定收益市场展望调查”大奖。南方基金凭借其精准预测将综合类大奖收入囊中，光大银行在政策及资金水平最佳预测奖中折桂，长江证券、兴业银行则分别斩获利率债和信用债的最佳预测奖。

【外汇】

--中国汇市：欧版QE火力冲击人民币早盘大跌，但盘中表现相对平静

受欧洲央行强力推出量宽举措冲击，人民币兑美元即期周五早盘大幅跳空走低，中间价亦跌至一个半月低位。交易员称，受欧版QE影响，短期美元指数料继续劲扬，人民币汇率将随之承压，但贬幅有限。

--新闻稿：人民币和人民币债项越来越受市场参与者的青睐--惠誉

评级机构惠誉称，作为世界第二大经济体，人民币在全球支付结算、贸易和货币投资中的地位日益提高，这一现象的主要原因是离岸人民币清算中心网络的快速发展使得市场参与者可以直接进入中国国内金融市场。惠誉预计，这些离岸清算中心的增加将促使中国和非中国政府、金融机构以及企业在2015年发行更多点心债。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连续第四日收涨，盘中创出本轮行情新高后震荡加剧

中国股市沪综指周五连续第四日收涨。分析师指出，今日大盘受欧洲央行实施QE影响走高，盘中创出本轮行情新高3,406.79点后连续第四日收涨，缩减升幅。目前权重板块估值修复行情基本到位，中小盘个股获利回吐压力加大，料短期继续上攻难度较大。

--《技术分析》中国股市沪综指仍面临3,400点上方强大压力

中国股市沪综指本周经历过山车行情。技术面上，主力强力固守30日均线生命线，并借助保险、石油等权重股将大盘拉回短期均线上方，周内虽再创本轮行情新高，但3,400点上方压力仍大，料短线股指再度进入高位震荡，亦有较大回跌空间；中线看，五周均线失而复得，下周上移至3,320点附近，亦会再度受到考验。

--香港个股：和黄欲在收购西班牙电信旗下英国O2交易中释出少数股权

和记黄埔财务董事陆法兰(Frank Sixt)周五表示，该集团正在与私募股权投资公司等进行磋商，主旨是在其计划收购西班牙电信旗下英国分支O2交易中将释出少数股权。

--中国个股：大智慧将以发行股份及现金方式收购湘财证券，作价85亿元

中国财经数据和信息提供商--上海大智慧股份有限公司周五公告称，将以发行股份及现金支付相结合的方式，收购湘财证券100%股权，标的资产交易价格为850,033.58万元人民币，同时拟定向增发募集配套资金至多27亿元。

--中港个股：海通证券去年净利增89%，经纪等业务均明显增长--业绩快报

中国大型券商--海通证券周五发布业绩快报，2014年实现净利润76.43亿元人民币，同比增长89.43%，股市行情整体上涨，公司经纪业务、投资银行、资产管理和自营等业务收入均实现了较大幅度的增长。

--基金观点：中国A股震荡上行格局不变，不排除迈向更高水平--上投摩根

上投摩根基金公司称，中国A股震荡上行格局未变，不排除指数于年内迈向4,000点水平，而市场焦点重新回到成长股身上。

--企业并购：中国大成将与DENTONS合并，打造全球最大律师事务所

国际律师事务所Dentons和中国大成律师事务所已就合并事宜达成一致，预计将由此诞生全球最大的律师楼。 (完) (整理 杨淑祯; 审校 张喜良)