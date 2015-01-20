《中国债券市场每日交易备忘》--1月20日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --招标品种: 国开行2014年第30、27、28、29期和2015年第1期增发债 --期限及金额上限: 1年40亿元；3/5年60亿元；7年50亿元；10年70亿元 --招标时间: 1/3/5年：1月20日上午9:30-10:30；7/10年：9:30-11:10 --受访人数: 7位(券商、银行) --预测区间: 3.70%-3.90%；3.75%-3.81%；3.83%-3.88%；3.92%-3.98%；3.95%-3.99% --预测均值: 3.78%；3.77%；3.85%；3.96%；3.97% --1/20国民经济运行情况新闻发布会 公布2014全年/四季度国内生产总值 (三季度7.3%) 12月固定资产投资(不含农户) (1-11月15.8%) 社会消费品零售总额 (11月11.7%) 工业增加值 (11月7.2%) 房地产投资和销售情况月度报告 --1/27公布2014年全年规模以上工业企业利润 (1-11月5.3%) --中国国务院总理李克强周一表示，今年中国经济下行压力依然较大，面临的困难可能 更多，必须坚持以经济建设为中心，紧紧抓住发展这个第一要务。 --上周五中国证监会处罚12家融资融券业务违规的券商等消息，令周一A股暴跌。周一 晚间证监会网站刊登相关解释，意在安抚市场情绪。证监会新闻发言人邓舸表示，处罚违规 券商被市场解读为打压股市，这与事实不符，市场不应对此做过度解读。 --中国央行公布的全部金融机构外汇占款在2014年12月减少1,184亿元人民币，增量为2 007年12月以来的七年低点，与去年第四季度外汇储备缩水趋势一致。境内结汇意愿较低是 外占减少的主因，预计2015年外汇占款低增或下滑的势头仍会持续。 --中国证监会主席肖钢周一表示，今年将进一步推动内地与香港两地基金互认，完善QF II和RQFII以及QDII制度，使跨境投资更加便利化，支持推动两地跨境财富管理业务发展， 并将进一步简化审批内地企业海外上市程序。 --中国被诟病多年的机关事业单位与企业养老保险制度“双轨制”，终于被正式废除， 意味着中国社会收入分配向公平迈进一大步。不过，对于刚起步的机关事业单位养老保险并 没有结余，却也引发是否会吞蚀中国现有3万多亿元人民币企业养老资金结余的疑虑。 --为促进和规范外国投资，中国商务部周一公布《外国投资法（草案征求意见稿）》， 不再将外商投资企业的组织形式和经营活动作为主要规范对象，同时将实行准入前国民待遇 加负面清单的管理模式。 --中国银监会周一联合发改委发布能效信贷指引，鼓励银行信贷投向降低能耗相关产业 ；并表示将在未来探索绿色信贷资产证券化和绿色金融债。(完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次