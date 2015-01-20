爱尔兰经济：央行总裁称在2010年时怀疑过纾困计划能否成功

美国FED：今年应再加息三次并且开始缩减资产负债表--波士顿联储总裁
路透5月10日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
路透都柏林1月19日 - 爱尔兰央行总裁霍诺汉(Patrick Honohan)周一表示，当他在2010年协助磋商国际纾困计划时，认为挽救爱尔兰经济的希望十分渺茫。
爱尔兰在2010年末被信贷市场拒之门外，成为继希腊之后第二个接受欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困的国家。但该国在一年多之前退出纾困，是第一个完成救助计划的国家，如今能以纪录低位的利率从债市借款。
霍诺汉表示，在设计救助计划时，IMF工作人员和爱尔兰谈判代表(包括他自己在内)都认为失败的风险极高。
“当时认为极有可能在三年救助计划结束时，政府的负债仍然过高，以至于无法以合理的条件在市场上融资，因而有必要进行二次纾困，并引发长期的不确定性，”霍诺汉在演讲稿中表示。
“情况的严重性在2009至2010年期间日益明显，但爱尔兰扭转了局面，做得要比原先设想的更好，也比我自己和其他人所预期的要好，这要部分归因于运气不错，也是由于持续坚守行之有效的财政调整计划的结果。”
经历严重衰退后，去年爱尔兰经济估计成长近5%，增幅大于欧盟其他国家。该国今年的预算赤字料将降至相当于国内生产总值(GDP)的3%以下，在2010年银行业纾困后预算赤字一度膨胀至占经济规模的三分之一。(完) (编译 戴素萍 审校 郑茵)
路透5月10日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
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