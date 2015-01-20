《香港报摘》--其他报摘重要消息1月20日

台湾经济指标预测--5月11日至6月6日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
** 明报**
--据外电披露，大连法院已裁定两项诉前财产保全申请，冻结佳兆业 约6.4亿元人民币财产，加上在深圳法院提请冻结佳兆业资产的金融机构已达23间，至今合共逾20亿元资产已遭冻结。
--法国报章引述大型连锁超市家乐福集团 首席执行官Georges Plassat表示，不排除参考将巴西业务上市的方式，把中国业务也分拆上市，但未有说明上市目的地。
**东方日报**
--消息指，就比亚迪 去年12月18日股价暴跌逾四成，香港证监会已向券商致函要求提交大跌前后的交易纪录，据了解，此举主要是针对持有比亚迪大孖展仓位的客户交易资料。
**苹果日报**
--广汽集团 乘用车总经理吴松在北美车展上表示，公司最迟于2017年进军北美市场，其主力汽车品牌“传祺”于2017年销售目标为50万部，其中10万部规划作出口并主要销往北美。
--港交所 资料显示，新加坡政府投资旗舰淡马锡 减持建设银行 H股股份，套现约3.5亿港元，持股比例降至不足6%。淡马锡在过去三年累计减持逾34亿股建行股份，套现超过170亿港元。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/杨淑祯)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M
路透台北5月11日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单7,612.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --央行发行两年期定存单，金额300亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共3兆(万亿)8,015.8亿台币： 05/11 7,612.5亿台币 05/12 2,495.5亿台币 05/15 4,091.5亿台币 05/16 2,090亿台币 05/17 1,216.5亿台币