《香港报摘》--其他报摘重要消息1月20日

** 明报**

--据外电披露，大连法院已裁定两项诉前财产保全申请，冻结佳兆业 约6.4亿元人民币财产，加上在深圳法院提请冻结佳兆业资产的金融机构已达23间，至今合共逾20亿元资产已遭冻结。

--法国报章引述大型连锁超市家乐福集团 首席执行官Georges Plassat表示，不排除参考将巴西业务上市的方式，把中国业务也分拆上市，但未有说明上市目的地。

**东方日报**

--消息指，就比亚迪 去年12月18日股价暴跌逾四成，香港证监会已向券商致函要求提交大跌前后的交易纪录，据了解，此举主要是针对持有比亚迪大孖展仓位的客户交易资料。

**苹果日报**

--广汽集团 乘用车总经理吴松在北美车展上表示，公司最迟于2017年进军北美市场，其主力汽车品牌“传祺”于2017年销售目标为50万部，其中10万部规划作出口并主要销往北美。

--港交所 资料显示，新加坡政府投资旗舰淡马锡 减持建设银行 H股股份，套现约3.5亿港元，持股比例降至不足6%。淡马锡在过去三年累计减持逾34亿股建行股份，套现超过170亿港元。

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