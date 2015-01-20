长江期货：中国期指净空持仓激增，空方压制依然强烈

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下内容节选自1月20日的《期货日报》：
周一股指期货市场持仓量增加4801手至225924手，然而成交量却较前一交易日下降21.4万手。成交量降至近33个交易日最低，主要由于当月、下月、下季合约尾盘集体封于跌停，成交稀少所致。
周一，前20名席位在IF1502、IF1503与IF1506合约上共持买单155621手、卖单181726手。主力净空持仓量26105手，较前一交易日大幅增加5603手。从席位观察，多方内部出现剧烈的分化。在暴跌的行情中，不少多方席位大幅减仓，中信期货、永安期货、海通期货、光大期货、银河期货席位分别减持买单3986手、1780手、1241手、1185手、1011手。不过，招商期货、成都倍特、国信期货、国泰君安、申银万国期货席位分别大幅增持买单3357手、2134手、1597手、1255手、1146手。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M