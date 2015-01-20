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亚洲 | 2015年 1月 20日 星期二 09:19 BJT

长江期货：中国期指净空持仓激增，空方压制依然强烈

以下内容节选自1月20日的《期货日报》：

周一股指期货市场持仓量增加4801手至225924手，然而成交量却较前一交易日下降21.4万手。成交量降至近33个交易日最低，主要由于当月、下月、下季合约尾盘集体封于跌停，成交稀少所致。

周一，前20名席位在IF1502、IF1503与IF1506合约上共持买单155621手、卖单181726手。主力净空持仓量26105手，较前一交易日大幅增加5603手。从席位观察，多方内部出现剧烈的分化。在暴跌的行情中，不少多方席位大幅减仓，中信期货、永安期货、海通期货、光大期货、银河期货席位分别减持买单3986手、1780手、1241手、1185手、1011手。不过，招商期货、成都倍特、国信期货、国泰君安、申银万国期货席位分别大幅增持买单3357手、2134手、1597手、1255手、1146手。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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