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亚洲 | 2015年 1月 20日 星期二 09:20 BJT

《汇市简讯》美元/韩元开盘上涨，受经纪商买盘提振

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    * 美元/韩元开盘上涨，追随海外市场美元涨势
    * 美元/韩元早盘受日圆/韩元卖压压抑，但之后出现经纪商买盘
    * 美元/韩元最新持于1083.30-80，目前在1079.5-1084区间交投
    * 日圆/韩元回落至9.19；9.1600有不错的买盘 (完)
  
 (编译 陈宗琦；审校 张荻)
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