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亚洲 | 2015年 1月 21日 星期三 07:35 BJT

****主要国家经济指标预测--1月21日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                         　公布时段      预估值      前值
    
    1月21日(三)    
    0930  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果           1月          2-7-0      2-7-0
　　                                                          (升息-不变-降息)
    0930  英国请领失业金人数(万人)                     12月       减少2.50   减少2.69
             按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率  截至11月三个月      5.9%       6.0%
             平均每周薪资所得(较上年)             截至11月三个月     +1.7%      +1.4%
             平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年) 截至11月三个月     +1.9%      +1.6%
    1000  瑞士ZEW投资者信心指数                         1月            --       负4.9    
    1200  美国抵押贷款市场指数                       1月16日当周       --       492.0
              再融资指数                                               --     2,245.8
    1330  美国房屋开工年率(万户)                       12月          104.0      102.8
              建筑许可年率(万户)                                     105.5      105.2
    1330  加拿大趸售贸易(较前月)                       11月          -0.1%      +0.1%
    1500  加拿大央行利率决议                            --           1.00%      1.00%
    2145 新西兰制造业采购经理人指数(PMI)               12月            --        55.2
    2230 澳洲HIA新屋销售(较前月)                       11月            --       +3.0%
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                      一周            --   买超4,551
         外国投资日本股票(亿日圆)                                      --   卖超6,844
              
                            
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段        现值      预估值
    
    1月20日(二)
    0700  德国生产者物价指数(较前月)                   12月           -0.7%     -0.4%        
                            (较上年同期)                              -1.7%     -1.4%       
    0900  意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                 11月            8.15       --    
               对全球贸易收支                                         35.41       --    
    1000  德国ZEW经济景气判断指数                       1月          正48.4    正40.0   
              ZEW现况指数                                            正22.4    正14.8   
    1330  加拿大制造业销售(较前月)            　　　　 11月           -1.4%     -0.7%   
    1500  全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数          1月              57       58    
    2145  新西兰CPI(较前季)                           第四季          -0.2%      持平    
                  (较上年同期)                                        +0.8%     +0.9%   
    
    1月20日-21日
    2330 澳洲消费者信心                                 1月           +2.4%       --            
                 
    (完)
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