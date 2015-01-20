主要国家经济指标预测--1月21日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月21日(三)
0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 1月 2-7-0 2-7-0
(升息-不变-降息)
0930 英国请领失业金人数(万人) 12月 减少2.50 减少2.69
按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至11月三个月 5.9% 6.0%
平均每周薪资所得(较上年) 截至11月三个月 +1.7% +1.4%
平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年) 截至11月三个月 +1.9% +1.6%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 1月 -- 负4.9
1200 美国抵押贷款市场指数 1月16日当周 -- 492.0
再融资指数 -- 2,245.8
1330 美国房屋开工年率(万户) 12月 104.0 102.8
建筑许可年率(万户) 105.5 105.2
1330 加拿大趸售贸易(较前月) 11月 -0.1% +0.1%
1500 加拿大央行利率决议 -- 1.00% 1.00%
2145 新西兰制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 55.2
2230 澳洲HIA新屋销售(较前月) 11月 -- +3.0%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超4,551
外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超6,844
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
1月20日(二)
0700 德国生产者物价指数(较前月) 12月 -0.7% -0.4%
(较上年同期) -1.7% -1.4%
0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 11月 8.15 --
对全球贸易收支 35.41 --
1000 德国ZEW经济景气判断指数 1月 正48.4 正40.0
ZEW现况指数 正22.4 正14.8
1330 加拿大制造业销售(较前月) 11月 -1.4% -0.7%
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 1月 57 58
2145 新西兰CPI(较前季) 第四季 -0.2% 持平
(较上年同期) +0.8% +0.9%
1月20日-21日
2330 澳洲消费者信心 1月 +2.4% --
(完)