期货日报：大连豆粕期货熊市格局未结束，豆油价格以弱势运行为主

美国农业部1月份供需报告再度上调美国和巴西大豆产量，给低位徘徊的CBOT大豆期货市场再添下跌动能，投机基金迅速增持空单，导致主力3月合约重新跌破1000美分/蒲式耳的整数关口，国内豆油和豆粕期货亦随之大幅下跌。

外盘大豆的下跌导致国内油厂的套保需求骤然增加，上周国内豆油和豆粕期货都呈现增仓下跌态势。目前国内正处于进口美国大豆集中到港的高峰期，油厂大豆库存不断走高，油厂开机率也不断提高，全国平均大豆压榨开机率已经连续几周超过55%。

短期内美国农业部发布的月度供需报告和季度库存报告给豆类油脂市场增添了进一步下跌的动能。不过，南美大豆出口尚未进入高峰期，南美供应对盘面的利空效应仍在酝酿之中，经过一定幅度的下跌之后，预计1月下旬CBOT大豆期货可能在950—1000美分/蒲式耳之间陷入弱势振荡走势。大豆供应充裕、DDGS等替代品供应增加和国内饲料需求下滑带来的豆粕期货熊市格局仍未结束。豆油期货抗跌性越来越明显，但国内植物油库存整体依然维持高位的基本面和国际原油价格的低迷将抑制其反弹空间，预计价格仍以弱势运行为主。(完)