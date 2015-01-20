香港个股：中信股份停牌涉内幕消息，伊藤忠与卜蜂集团可能投资

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
路透香港1月20日 - 中国综合企业中信股份 周二股份暂停买卖，以待公布内幕消息。稍早日本伊藤忠商事 称考虑与泰国卜蜂集团联合投资中信集团公司。
伊藤忠并表示，将在周二董事会会议上讨论可能对中信投资的事宜。
而据日经新闻今天的报导称，伊藤忠商事和卜蜂计划在对中国中信集团的投资上各出资一半，共同拿下约20%股权，涉资约1万亿日圆（85亿美元），目前正在敲定最终细节。
中信股份于去年7月完成向27名投资者配售约533亿港元的股份后，12月再透露继续与有兴趣合作的投资者就配售事宜保持商讨。
中信股份透过吸收合并中信泰富及向投资者配股筹资，以实现整体上市。
停牌前，该股周一收报13.32港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M