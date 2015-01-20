香港个股：中信股份停牌涉内幕消息，伊藤忠与卜蜂集团可能投资

路透香港1月20日 - 中国综合企业中信股份 周二股份暂停买卖，以待公布内幕消息。稍早日本伊藤忠商事 称考虑与泰国卜蜂集团联合投资中信集团公司。

伊藤忠并表示，将在周二董事会会议上讨论可能对中信投资的事宜。

而据日经新闻今天的报导称，伊藤忠商事和卜蜂计划在对中国中信集团的投资上各出资一半，共同拿下约20%股权，涉资约1万亿日圆（85亿美元），目前正在敲定最终细节。

中信股份于去年7月完成向27名投资者配售约533亿港元的股份后，12月再透露继续与有兴趣合作的投资者就配售事宜保持商讨。

中信股份透过吸收合并中信泰富及向投资者配股筹资，以实现整体上市。

停牌前，该股周一收报13.32港元。（完）

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