弘业期货：沪铜空头行情仍未走远

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下内容节选自1月20日的《期货日报》：
沪铜在去年11月24日构筑短期头部，之后一路下挫至39,820元/吨，创下五年新低。虽然近几日小幅反弹，但一系列迹象似乎都预示着沪铜的这场空头风暴并未走远。
后期需重点关注美联储加息问题，这对于全球资金来说又将是一次洗礼。同时也要关注国内铜收储的问题，过去两年，铜总体需求不足，但由于收储的支撑，铜价在这轮行情之前并没有剧烈振荡。后期沪铜操作思路是仍以空为主，可在41,950元/吨价位做空，仓位控制在10%,以43,000元/吨为止损点，前期空单可以在40,000元/吨附近止盈一半，留仓一半等待后期走势。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M