弘业期货：沪铜空头行情仍未走远

沪铜在去年11月24日构筑短期头部，之后一路下挫至39,820元/吨，创下五年新低。虽然近几日小幅反弹，但一系列迹象似乎都预示着沪铜的这场空头风暴并未走远。

后期需重点关注美联储加息问题，这对于全球资金来说又将是一次洗礼。同时也要关注国内铜收储的问题，过去两年，铜总体需求不足，但由于收储的支撑，铜价在这轮行情之前并没有剧烈振荡。后期沪铜操作思路是仍以空为主，可在41,950元/吨价位做空，仓位控制在10%,以43,000元/吨为止损点，前期空单可以在40,000元/吨附近止盈一半，留仓一半等待后期走势。(完)