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亚洲 | 2015年 1月 20日 星期二 09:26 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月20日-1月27日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期       时间    国家    规模      发行细节
 1/20               日本              标售五年期公债
 1/20               西班牙            标售六个月和12个月期国库券
 1/21               德国    50亿欧元  标售五年期联邦债券
 1/22               日本              标售三个月贴现国库券
 1/22               日本              标售20年期公债
 1/22               法国              标售中期政府债券/通胀保值公债
 1/23               英国              标售2023年到期公债
 1/23               葡萄牙            标售国库券
 1/26       1350    法国              标售BTF
 1/27               日本              标售流动性加强公债
 1/27               意大利            标售零息/BTP债券
 1/27               美国              发售两年期浮息债
 1/27               美国              发售两年期公债
 1/27               西班牙            标售三个月和九个月国期库券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 王颖；审校 杜明霞)
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