更新版 1-中国公开市场：常规操作暌违近两个月，空窗期市场唯有观望等待

台湾经济指标预测--5月11日至6月6日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
* 央行公开市场常规操作缺席近两个月
* MLF等定向手段成为调节流动性的主要工具
* 央行以静制动，市场唯有观望等待 (新增市场评论等更多内容)
路透上海1月20日 - 中国央行公开市场在去年11月降息后仅进行一次正回购操作即收手至今，近两个月的空窗期内，MLF(中期借贷便利)等定向工具成为调节流动性的主要手段。在央行没有下一步动作前，市场唯有观望等待。
业内人士称，中国经济偏弱，政策宽松预期仍存在，不排除央行在未来合适时点启动逆回购的可能。但就本周而言，因周四有500亿元人民币国库现金定存招标，公开市场继续既无资金投放也无回笼的概率极高。
中国央行在去年11月22日实行不对称降息，将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。公开市场最后一次操作是在11月25日，当日进行的50亿元人民币14天期正回购操作，利率下行20个基点(bp)至3.20%。
北京一券商交易员表示，若央行不想令市场产生无谓的政策预期变化扰动，公开市场“还会用SLO、MLF这些定向工具。”
甚少公开表态的央行货币政策司司长张晓慧日前撰文称，在中国经济结构调整过程中，货币政策总体应保持审慎和稳健，在基础条件出现较大变化时适时适度调整，防止经济出现惯性下滑，同时也要防止过度“放水”固化结构扭曲、推升债务和杠杆水平。
央行于去年12月31日公告称，于11月20日、21日及28日开展了共1,660亿元短期流动性调节工具(SLO)，向市场投放流动性；但对于市场传出的MLF等消息，官方则未有证实或否认。
北京一券商分析师并指出，经济走弱大背景下，货币政策放松仍是大方向，但受到此前股市向好等因素抑制，包括启动逆回购等宽松措施并未能出现。
“要等限制股市持续加杠杆后，货币政策的放松才会更顺畅。”他认为。
财政部将于周四(22日)进行今年第一期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，计划存款量500亿元，期限六个月。
中国国家统计局最新数据显示，2014年度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%。四季度GDP同比增7.3%，高于路透调查预估中值7.2%；环比增长1.5%。
2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后一直暂停操作至今。
除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 （周二） --
（周四） 待定
逆回购 （周二） --
（周四） 待定
央票到期 --
正回购到期 --
逆回购到期 --
==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M
路透台北5月11日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单7,612.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --央行发行两年期定存单，金额300亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共3兆(万亿)8,015.8亿台币： 05/11 7,612.5亿台币 05/12 2,495.5亿台币 05/15 4,091.5亿台币 05/16 2,090亿台币 05/17 1,216.5亿台币