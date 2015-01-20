更新版 1-中国公开市场：常规操作暌违近两个月，空窗期市场唯有观望等待

* 央行公开市场常规操作缺席近两个月

* MLF等定向手段成为调节流动性的主要工具

* 央行以静制动，市场唯有观望等待 (新增市场评论等更多内容)

路透上海1月20日 - 中国央行公开市场在去年11月降息后仅进行一次正回购操作即收手至今，近两个月的空窗期内，MLF(中期借贷便利)等定向工具成为调节流动性的主要手段。在央行没有下一步动作前，市场唯有观望等待。

业内人士称，中国经济偏弱，政策宽松预期仍存在，不排除央行在未来合适时点启动逆回购的可能。但就本周而言，因周四有500亿元人民币国库现金定存招标，公开市场继续既无资金投放也无回笼的概率极高。

中国央行在去年11月22日实行不对称降息，将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。公开市场最后一次操作是在11月25日，当日进行的50亿元人民币14天期正回购操作，利率下行20个基点(bp)至3.20%。

北京一券商交易员表示，若央行不想令市场产生无谓的政策预期变化扰动，公开市场“还会用SLO、MLF这些定向工具。”

甚少公开表态的央行货币政策司司长张晓慧日前撰文称，在中国经济结构调整过程中，货币政策总体应保持审慎和稳健，在基础条件出现较大变化时适时适度调整，防止经济出现惯性下滑，同时也要防止过度“放水”固化结构扭曲、推升债务和杠杆水平。

央行于去年12月31日公告称，于11月20日、21日及28日开展了共1,660亿元短期流动性调节工具(SLO)，向市场投放流动性；但对于市场传出的MLF等消息，官方则未有证实或否认。

北京一券商分析师并指出，经济走弱大背景下，货币政策放松仍是大方向，但受到此前股市向好等因素抑制，包括启动逆回购等宽松措施并未能出现。

“要等限制股市持续加杠杆后，货币政策的放松才会更顺畅。”他认为。

财政部将于周四(22日)进行今年第一期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，计划存款量500亿元，期限六个月。

中国国家统计局最新数据显示，2014年度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%。四季度GDP同比增7.3%，高于路透调查预估中值7.2%；环比增长1.5%。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后一直暂停操作至今。

除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） 待定

逆回购 （周二） --

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

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